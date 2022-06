Strandberg med stikk til VG-kommentator: – Vi er uenig i mye av det dere skriver

STOCKHOLM (TV 2): Det ble stilt spørsmål ved Stefan Strandberg (31) før «comebacket» mot Serbia. Først svarte han på banen, så kom et nytt svar i sosiale medier.

«Kan vi stole på denne mannen?»

Det var tittelen på en kommentar skrevet av VGs Knut Espen Svegaarden i forkant av torsdagens bortekamp mot Serbia.

«Tør vi å stole på Stefan Strandberg, også nå, uten kamptrening?», skrev Svegaarden og trakk frem at 31-åringen ikke hadde spilt en tellende fotballkamp på syv måneder, siden 7. november i fjor.

Han kalte det «en vrien avgjørelse».

«Jeg tror jeg ville valgt Andreas Hanche-Olsen, men Ståle Solbakken vet dette bedre enn meg», skrev Svegaarden.

Etter kampen la Strandberg ut en skjermdump av VG-saken og skrev «you tell me …».

Norge vant 1-0 i en av de sterkeste borteprestasjonene på mange år. I midtforsvaret klarerte Strandberg det som var av baller sammen med Leo Skiri Østigård, som han for første gang utgjorde et stopperpar med.

– Jeg fikk det tilsendt av mange kompiser og andre rundt forbi. Det får stå får hans regning hva han skrev der, sier Strandberg om Svegaardens tvil i forkant av Serbia-kampen.

– Stor nivåforskjell

– Hva synes du om det?

– Han må få skrive det han vil. Ett sekund får man skryt, det andre sekundet gjør man ikke det i mediene. Det er vel jobben deres. Det lever jeg veldig fint med. Jeg har fått både ros og pes gjennom de siste 15-16 årene. Det går helt fint.

– Er det ikke forståelig at man stiller spørsmål ved en spiller som ikke hadde spilt på syv måneder?

– Dere må få lov til å stille spørsmål ved hva som helst. Det er deres jobb. Vi er uenig i mye av det dere skriver. Med all mulig respekt er det ikke alle journalister som kan like mye fotball. Ikke at han (Svegaarden) er en av dem, men det er stor nivåforskjell, det er det.

– Hva legger du i det?

– Akkurat det jeg sa.

– Lar du deg motivere av å lese sånt?

– Jeg er for gammel for det.

– Men du la det jo ut på Instagram?

– Dere får lov til å si hva dere vil om oss hele tiden. Av og til må vi få lov til å si noe tilbake. Hvis man ser den kampen igjen var det vel et greit svar på tiltale, sier Strandberg.

Svegaarden: – Legitime spørsmål

VGs Svegaarden er på plass i Stockholm for å skrive om landslagets møte med Sverige søndag kveld.

Han svarer slik på stikket fra Strandberg:

– Jeg mener det er lov å stille legitime spørsmål i forkant når en midtstopperkoloss ikke har spilt en fotballkamp på syv måneder. Da vil alle lure på om det er riktig å sette ham inn eller ikke, når du i hvert fall har én annen god midtstopper (Hanche-Olsen).

SVARER: VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / TV 2

– Så stolte Solbakken på at han kom til å klare det, og han leverte. Det er vel egentlig såpass enkelt. Det var ikke for å være negativ mot ham, men det var egentlig en ganske opplagt greie å stille det spørsmålet, sier Svegaarden til TV 2.

– Vanvittig

Strandberg fikk mye ros av lagkameratene etter prestasjonen mot Serbia.

– Det er vanvittig hva de gjør, spesielt Stefan som har vært ute så lenge. Det er imponerende, sa kaptein Martin Ødegaard til TV 2 etter kraftanstrengelsen i Beograd.

Landslagssjef Solbakken er også full av lovord.

– Han er veldig god taktisk og har et sterkt konkurransehode. Han er veldig komfortabel med de prinsippene vi jobber etter, sier han.

Ifølge Solbakken har Strandberg nå en ganske smertefri kropp, noe som ikke alltid har vært tilfelle for den tidligere svært skadeplagede stopperen.

Det meste tyder på at han får fornyet tillit fra start borte mot Sverige søndag kveld. Kampen ser du på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.00.