Nesten bare barn på stadion – buet under rasismemarkering

England-leiren skuffet etter at de ble buet på i en kamp som egentlig skulle blitt spilt bak lukkede dører.

Ungarn ble straffet for diskriminerende oppførsel fra supporterne under fjorårets EM.

Egentlig skulle tre kamper bli spilt bak lukkede dører, men nasjonen benyttet seg av en punkt i regelverket som sier at barn og unge under 14 år får slippe inn gratis under påsyn av en verge.

Det skriver BBC.

Ifølge Sky Sports var det mer enn 30.000 tilskuere på tribunen.

Og da de engelske spillerne gikk ned på kne for å markere mot rasisme ved avspark, kunne man høre buing fra de unge supporterne.

Landslagssjef Gareth Southgate er skuffet.

– Vi prøver å lære opp folk rundt om i verden. Jeg har ingen anelse om hvorfor folk vil bue på den gesten. Vi har tatt et standpunkt som lag, sier Southgate, ifølge BBC.

– Unge folk kan ikke vite hvorfor de gjør det, så de er nødt til å ha blitt påvirket av voksne, mener den engelske landslagssjefen.

RASISMESKANDALE: Jude Bellingham ble utsatt for rasisme forrige gang England spilte i Ungarn. Lørdag buet et svært ungt publikum på engelskmennenes rasismemarkering. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Forsvarsspiller Conor Coady stemmer i.

– Det er veldig skuffende, raser Wolverhampton-spilleren.

– Det er viktig at folk forstår hvorfor vi gjør det. Det er ikke noe vi vil høre. Vi ønsker å fortsette å fremme budskapet, fortsetter han.

Sky Sports' reporter i Budapest Rob Dorsett sier at alles øyne var rettet mot England-spillerne idet de gikk ned på kne.

– Buingen fra tusenvis av skolebarn på stadion var veldig, veldig tydelig, sier han.

Kampen var Englands første i Nations League-gruppespillet. Ungarn vant 1-0 etter å ha fått et omstridt straffespark i andre omgang:

England møtte Ungarn i VM-kvalifiseringen i september. Da ble kampen spilt for fulle tribuner fordi straffen fra EM bare gjaldt i kamper i Uefa-regi.

Også den gangen ble de buet på under rasismemarkeringen ved avspark.

Under kampen ble Raheem Sterling og Jude Bellingham utsatt for rasisme av supportere.

Fifa dømte Ungarn til å spille bak lukkede dører, i tillegg til i gi dem en bot på i underkant av to millioner kroner, ifølge The Guardian.