Røper skade før finalen: – Burde kanskje ikke sagt det

Hun scoret fem mål og sendte Györ til Champions League-finalen.

Men alt var ikke like rosenrødt for Györ-spilleren under semifinalen mot Esbjerg.

– Jeg tror hun brakk nesa. I det første angrepet i kampen, forteller lagvenninne Veronica Kristiansen når hun møter TV 2 i pressesonen etter kamp.

Det bekrefter Bredal Oftedal når hun dukker opp noen minutter senere.

– Jeg fikk meg en trøkk rett på den, så jeg tror det er en brist og et lite brudd, sier hun til TV 2.

– Jeg burde kanskje ikke sagt det med en gang. Jeg tenkte meg ikke om da jeg var glad og litt sånn, så det var litt unødvendig at jeg sa det høyt. Men den er ikke brukket tvert, konstaterer hun.

Hun spilte imidlertid videre og fullførte kampen, til tross for at hun kjente smertene.

– Ja, det gjorde jeg. Men det går bra, det er en sånn ramme, mye adrenalin og mye som skjer. Som sagt så er den ikke brukkett tvert, det hadde vært noe helt annet.

Foto: Nikola Krstic

Bredal Oftedal bekrefter at hun er klar for å spille i finalen mot Vipers søndag. Det er hun også pent nødt til, skal vi tro venninnen.

– Nei er du gæren, hun er lagd av stål. Det er to kamper igjen av sesongen, så da kan hun spille med brukket nese, sier en ironisk Kristiansen.

– Hun hadde ikke noe valg.

Og det viser kanskje hvor viktig Bredal Oftedal er for laget.

– Hun er utrolig viktig. Hun er hjernen bak laget, så hun er en viktig spiller, avslutter Kristiansen.