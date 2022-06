Norge-minnet som fyrer opp Sverige-stjernen: – Hett i skallen min

Idrettsrivaliseringen mellom Norge og Sverige har vært langt mer fremtredende i skisporet enn på fotballbanen de siste tiårene.

Men selv om Norge ikke har slått «söta bror» i en tellende fotballkamp siden 1977, kjenner svenskenes kaptein på følelsen av rivalisering.

– Det er gøy at det blir en form for rivalisering, at vi skal møte naboene Norge. Det blir litt hett i skallen min. Norge har tatt mange steg de siste årene, blitt bedre og bedre og fått frem mange yngre, dyktige spillere. Det blir gøy, sier Forsberg til TV 2.

Barndomsminnene har formet synet hans på møtene med Norge.

– Da jeg var yngre og spilte for «Giffarna» (GIF Sundsvall), reiste vi ofte over grensen for å spille mot Rosenborg. Jeg vet ikke … Det har bare bygget seg opp i og med at det er naboene våre og et derby. Man kan bruke det som brensel, sier RB Leizpig-profilen.

– Hva synes du om nordmenn generelt?

– Jeg elsker nordmenn, det er ikke det. Det er et fint folk. Det er bare at det er gøy. Man kan bruke det litt som tennvæske for å trigge seg selv.

– Spiller ingen rolle

Svenskenes landslagssjef Janne Andersson er ikke like heltent på det svensk-norske derbyet.

– For meg er en fotballkamp en fotballkamp. Jeg tror det er mer folk rundt som snakker om det enn det vi gjør. Vi ser taktisk på hvordan vi skal gjennomføre kampen, det er det vi gjør, og det spiller ingen rolle hvem vi møter, sier Sverige-sjefen til TV 2.

Han legger samtidig vekt på at han mener Norges utvikling gjør at oppgjøret kan bli jevnere enn på lenge.

– Vi er i en litt annen fase. Jeg har hatt et generasjonsskifte med mange spillere som har sluttet. Jeg har hatt en del skadeproblematikk. Og jeg har faktisk valgt å gå inn og endre litt på hvordan vi spiller. Ståle Solbakken og Norge har hatt halvannet år der de har satt ting på plass. De er nå lengre fremme i den prosessen enn det vi er. På forhånd føles det som en veldig jevn og åpen kamp, sier Andersson.

Spesielt for Strandberg

For Norges stoppersjef Stefan Strandberg er møtet med Sverige mer enn bare en naboduell. Den rutinerte sørlendingen har en svensk far og mange familiemedlemmer som bor i landet.

– For meg blir det spesielt, sier Strandberg til TV 2.

Han var ikke med da Norge møtte Sverige til to kamper i EM-kvalifiseringen i 2019. Det endte 3-3 i Oslo og 1-1 i Stockholm.

– Jeg gleder meg veldig, men når alt kommer til alt, må vi tenke på det vi skal gjøre. Alt rundt blir litt spesielt, men uansett hvem som står på den andre siden, må vi gjøre som vi har planlagt. Da kan vi hamle opp mot de fleste lag nå. Sverige er absolutt et lag vi kan slå på en god dag, sier Strandberg.

Solbakkens TV-minner

Ståle Solbakken vokste opp nærme svenskegrensen med tilgang til to svenske TV-kanaler, så han fulgte mye med på nabolandets bragder i idretten.

– Da ble du litt knyttet til det i de idrettene vi ikke var gode i. Det blir alltid litt ekstra prestisje, sier Solbakken om søndagens kamp, men han legger til:

– Jeg tror ikke det er noe vi går og tenker på spesielt mye. Kampen er tre poeng.

Slaget om Skandinavia følger du søndag kveld fra klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.