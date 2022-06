Politiet har fått inn over 100 tips

Det ble slått riksalarm da Millehaugen ikke kom tilbake fra permisjon fra Trondheim fengsel onsdag.

I jakten på den forvaringsdømte 53-åringen har politiet bedt publikum om tips.

Politiet har så langt mottatt over 100 tips i saken, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til TV 2.

– Vi har blant annet fått tips om mulige observasjoner og jobber med å ettergå disse nå, sier hun.

Bevegelsene

Politiet har delt tre bilder av Millehaugen, som i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for et drap.

Bildene er fra Trondheim fengsel, Trondheim lufthavn og Oslo sentralbanestasjon.

Ifølge politiet tok Millehaugen fly fra Trondheim til Oslo i 12-tiden onsdag, før han tok taxi fra Gardermoen til Oslo s. Han forlater sentralbanestasjonen rundt klokka 14 onsdag.

NY SEKK: Denne sekken hadde ikke Millehaugen på seg da han ankom Oslo s. Her fra da han forlot Trondheim fengsel. Foto: Politiet

Millehaugen skulle ha vært tilbake fra permisjon klokka 15 onsdag. Kort tid etterpå ble det slått riksalarm.

– Vi har gått ut med bilder fordi det kan gi oss nye opplysninger. Vi har fått informasjon og har spor å jobbe med nå, og så får vi se om opplysningene kan gi oss en god nok retning, sier Metlid.

Metlid sier at de ønsker videre tips i saken og særlig opplysninger som kan lede politiet videre på Millehaugens bevegelser.

Tursekk

Da Millehaugen forlot Oslo S onsdag, var han ikledd caps og en stor tursekk. Den store tursekken hadde han ikke på bildene fra Trondheim lufthavn og Trondheim fengsel.

Metlid ønsker ikke å gå inn på hva de tror sekken kan inneholde, ei heller hvor han har fått den eller eventuelt hvem som kan ha gitt han den.

Taxisjåføren som kjørte han til Oslo sentrum, er avhørt av politiet.

Metlid ønsker ikke å gå inn på forklaringen til taxisjåføren.

Torsdag gjennomførte Oslo politidistrikt aksjoner flere steder. Da ble en mann pågrepet og siktet for bistand. Han ble løslatt etter avhør. Mannen er fortsatt status som siktet.

– Han har samarbeidet med oss og bidratt godt inn i i etterforskningen og har belyst sin rolle, sier han.

Politiet mener Millehaugen fikk hjelp til å kjøpe flybilletter.

I skjul?

Det er gått tre døgn siden Millehaugen forsvant, og politiet sier de etterforsker saken for fullt.

Den siste observasjonen av 53-åringen som politiet har gått ut med, er i Oslo.

– Mistenker dere at han har gått i skjul?

– Vi har foreløpig ikke funnet ham, og dermed tar vi høyde for at han kan ha reist ut av landet. Han kan fortsatt oppholde seg på Østlandet og for eksempel gått i skjul. Derfor er vi opptatt av at folk som har lagt merke til noe, som mener har gjort en observasjon, tar kontakt, selv om de er usikre.

– Vi tar høyde for at han kan være hvor som helst, både i Norge og i utlandet, sier Metlid.

Farlig?

Den drapsdømte nordmannen har vært omtalt som «Norges farligste mann». Politiet sier de prioriterer å finne ham som følge av at han soner forvaring.

– Anser dere han som farlig for folk?

– Nei, generelt gjør vi ikke det. Men det er klart at med den historikken han har og at han sitter på forvaring, har vi vært veldig tydelig på at vi ønsker at folk som gjør observasjoner ikke tar kontakt med han selv, men gir beskjed til politiet, sier Metlid.