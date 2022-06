Bilbrann i parkeringskjeller slokket – én person får tilsyn av helse

Nødetatene er på stedet etter en melding om brann i et kjøretøy i en parkeringskjeller i et leilighetsbygg i Lillestrøm.

– Det er en bil som det startet å brenne i. Bileier har angivelig fått i seg noe røyk og blir sjekket av helsevesen. Angivelig ikke alvorlig skadd, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas til TV 2.

Han sa til NTB tidligere lørdag at beboerne i blokka ble evakuert, men operasjonslederen opplyser 17.40 at det ikke er behov for likevel.

– Vi har fått oversikt og kontroll så det er ikke behov for evakuering.

Klokken 17.44 opplyser brannvesenet at brannen er slokket.

Én bil utbrent

Flere biler er skadet som følge av hendelsen.

– Det er to biler som har brent. Én er utbrent, og en annen som brannen har smittet over på, sier Aas.

Det er ikke synlige flammer på stedet lengre.

– Ifølge brannvesenet er det som var røyk har gått over til damp, og de har mer kontroll.

Røykdykkere fra brann tok seg inn i kjeller rundt klokken 17.15.

Svart røyk

Politiet meldte om hendelsen klokken 17.06.

– Ukjent omfang, men samtlige nødetater er på vei, skriver Øst politdistrikt på Twitter.

Aas sa til TV 2 rundt klokken 17.10 at det kom en del røyk fra parkeringskjelleren.

– Jeg vet ikke så mye, annet enn at det kommer svart røyk fra stedet, sa han.