– Haaland trenger ikke å bli bedre enn han er nå. Det holder for meg

Det er stopperkrise i Sverige før søndagens kamp mot Norge.

Filip Helander er langtidsskadet, Victor Lindelöf meldte forfall til landslagssamlingen på grunn av ryggen og i borteseieren over Slovenia måtte Carl Starfelt ut med skade. Han forlot troppen fredag. Det gjorde også Jesper Carlsson.

Alexander Milosevic, som kom inn for Starfelt torsdag, spilte tross et vondt kne.

Sotirios Papagiannopoulos ble kalt inn til landslagstroppen fredag. Men hvem som blir stopperparet som skal prøve å stoppe Norge og Erling Braut Haaland er foreløpig usikkert.

Under lørdagens pressekonferanse kunne landslagssjef Janne Andersson informere om at samtlige spillere som er igjen på samling er tilgjengelige og og friske, inkludert Milosevic.

– Det finnes noen alternativer, så får vi se hvem som spiller. Men uansett hvem som spiller i morgen, så blir det en relativt ny midtstopper, det kan jeg si, forteller Andersson som samtidig røpte at Joakim Nilsson blir en del av stopperparet søndag.

– Han trenger ikke å bli bedre enn han er nå

Tross skadeproblemer er Sverige klar for de utfordringene de kan møte på mot Norge.

– Statistikken taler for seg, han er en målmaskin, sier Emil Forsberg om hvilken trussel Haaland er.

– Men det skal bli kjekt, vi ser på det som en utfordring og det er sånne utfordringer du vil ha som fotballspiller. Det blir spennende i morgen, legger han til.

Andersson og trenerteamet ser på hvilke muligheter de har til å stoppe Haaland i morgendagens kamp.

– Dersom vi kan begrense hvor mye han får ballen, så er det en viktig del. Det handler om hvordan vi forsvarer oss, ikke bare rundt Haaland, men også lengre borte fra ham, sier den svenske landslagssjefen som svarte slik på spørsmålet om hvor god Haaland kan bli:

– Han trenger ikke å bli bedre enn han er nå. Det holder for meg, sier Andersson og smiler.

Forsberg: – Ikke mulig å sette elleve mann på Erling

Forsberg mener Haaland har «hele pakken» og innrømmer at det blir en tøff oppgave å skulle prøve å stoppe jærbuen.

– Han er sterk, rask, eksplosiv og smart. Men det er ikke mulig å sette elleve mann på Erling, det blir vanskelig. Vi får se på det som en herlig utfordring, og vi har lyst til å vinne. Skal vi klare det må vi fokusere på hva vi kan gjøre som lag for å stoppe både Erling og Norge, sier kapteinen og legger til:

– Som jeg sa, statistikken hans taler for seg og det er fantastisk. Det er først og fremst kjekt for hele Skandinavia at det kommer unge, dyktige spillere som markerer seg og viser Europa at også vi er dyktige på å få fram fotballspillere.

Landslagssjef Andersson vil ikke utnevne noen favoritter før søndagens kamp, men ser på Norge som en stor utfordring.

– Det er et bra fotballag i morgen, og det blir en kjempetøff utfordring. De har gode spillere og en dyktig trener i Ståle som har hatt tid til å få satt spillet. Vi har bygget litt om og er i en litt annen fase enn Norge. Så det blir en tøff oppgave i morgen, det blir det.