Sønderknust etter semifinale-tap – Györ til finale

Györ - Esbjerg 32-27 (15-15)

Györ tapte semifinalen i fjorårets Final4, men fikk igjen muligheten til å spille foran et hjemmepublikum i Budapest da de tok imot danske Esbjerg.

Den var tung å svelge for Esbjergs Marit Malm Frafjord, som legger opp etter søndagens bronsefinale.

– Marit, hvilken følelse står du med nå?

– Det ser man kanskje på ansiktet mitt. Fryktelig irriterende, jeg synes vi henger godt med i 1. omgang, vi klarer ikke å få styrt kampen i 2. omgang, sier Marit Malm Frafjord, som hadde store problemer med å holde tårene borte.

– Györ er et kjempebra lag, og selvfølgelig gratulerer med at de er i finalen, men jeg er skuffa og trist og hadde håpet vi skulle spille en finale, men Györ er bedre enn oss. legger hun til.

– Helt fantastisk

Stine Bredal Oftedal og Györ var på den andre siden langt mer fornøyd.

– Det var helt fantastisk, i den rammen som var her. Med så mange ungarere på plass og familie og venner for vår del. Så det var veldig, veldig gøy, sier Bredal Oftedal til TV 2.

– Det er alltid mange kilo som faller av skuldrene i det man klarer å vinne en semifinale.

Også lagvenninne Veronica Kristiansen kunne juble etter seieren.

– Det er så deilig, det er helt utrolig å spille i en sånn hall med den atmosfæren og de fansene, sier Kristiansen.

Satte preg

Hele ni norske spillere var på banen i semifinalen mellom Györ og Esbjerg, deriblant landslagstvillingene Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg) og Silje Solberg (Györ).

– Györ er stempla som favoritter og de kommer til å ha et stort press på seg, spesielt siden de tapte denne kampen i fjor. Jeg er helt sikker på at de har lyst til å komme til finalen, men det har vi også. Hvis vi treffer vårt toppnivå og de aller fleste presterer, så tror jeg virkelig at vi har en mulighet, slo Sanna Solberg-Isaksen fast dagen før dagen til TV 2.

Med landslagssjef Thorir Hergeirsson på tribunen, hadde samtlige nordmenn muligheten til å vise seg på den største europeiske klubbscenen.

Og de norske satte sitt preg fra start.

Kristine Breistøl banka inn kampens første scoring fra ni meter og sendte Esbjerg i ledelsen. Før Veronica Kristiansen sikra utligningen for Györ.

Henny Ella Reistad som ble kåret til MVP i fjorårets Final4 mente alvor da hun fortalte TV 2 at hun ville gjenta prestasjonen. Tre scoringer på rappen fra 23-åringen.

STORSPILTE: Henny Ella Reistad ble toppscorer for Esbjerg. Foto: Nikola Krstic / NTB

Landslagskapteinen viste hvorfor hun fikk plass på All Star-laget og midtbacken hamret inn en redusering. Etter ti minutter stod det 5-7 etter at Silje Solberg stengte buret på straffekast.

Og målvakten scoret sitt andre (!) mål fra egen banehalvdel etter drøye kvarteret spilt.

Tre minutter før pause sendte svenske Linn Blohm Györ opp i ledelsen for første gang i kampen. Til pause stod det 15-15 etter utligning fra Marit Røsberg Jacobsen.

Henny Ella Reistad fortsatte storspillet inn i den andre omgangen, men Györ gikk igjen opp i ledelsen anført av Bredal Oftedal i storform.

Et drøyt kvarter inn i andre omgang stod det 24-21, og Esbjergs Mette Tranborg fikk rødt kort etter tre to-minutters utvisninger.

Györ, som har vunnet Champions League fem ganger tidligere, ble for sterke for danskene. Med ti minutter igjen av kampen økte de til en firemålsledelse.

Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Silje Solberg sikret seg finalebilletten med Györ.

Henny Ella Reistad ble kampens toppscorer med åtte mål.

Hvem Györ møter i finalen søndag avgjøres senere lørdag når Vipers og Metz møtes i den andre semifinalen.