Shakira og Gerard Piqué bekrefter skilsmisse

Fotballstjernen Gerard Pique (35) og verdensartisten Shakira (45) går nå hver til sitt, etter å ha vært et par i 12 år.

Shakira bekrefter bruddet gjennom sitt kommunikasjonsbyrå, skriver Huffington Post.

– Vi beklager å bekrefte at vi går fra hverandre. For barnas velvære, som er vår toppprioritet, ber vi dere respektere deres privatliv. Takk for forståelsen, står det i uttalelsen.

Paret har vært utsatt for en ryktestorm den siste tiden. Det toppet seg da det ble publisert bilder av Shakira i en ambulanse i Barcelona nylig.

Colombianske Shakira og spanske Gerard Piquet under en basketballkamp i 2014.

Den colombianske artisten går lørdag ut på Twitter og avkrefter at det har skjedd noe med henne. Hun forklarer at bildene er fra forrige uke da faren hennes falt, og hun ble med ham i ambulansen.

Pique og Shakira ble sammen i 2010 i forbindelse med fotball-VM i Sør-Afrika, hvor Barcelona-stjernen Pique ble verdensmester, mens Shakira fremførte den offisielle VM-låten «Waka Waka».

De to har fått to barn sammen.