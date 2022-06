Leter fortsatt etter savnede

Politiet tror at det fortsatt ligger mennesker under togvognene etter ulykken i Tyskland.

Minst fire personer døde og mer enn 60 ble skadd i togulykken nord for Garmisch-Partenkirchen fredag.

Ifølge Bild har man natt til lørdag gjort to forsøkt å løfte vognene som ligger på siden, men begge forsøkene har vært mislykket.

En talsmann for politiet sier til Bild lørdag at savnede antas å være fanget under disse vognene.

– Vi er også litt bekymret for at vi fortsatt har tolv savnede-rapporter som ennå ikke er endelig behandlet, sier Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann til BR.

Seks redningshelikoptre har bidratt med å frakte døde og skadde til sykehus.

– Det ble utløst full alarm for brannvesenet og redningstjenesten, sier en talsmann for kontrollsenteret i Oberland.

UVISS ÅRSAK: Politiet etterforsker hva som forårsaket avsporingen. Foto: AFP Photo / Network Pictures Les mer ENORMT ARBEID: Rundt 650 personer fra nødetatene har vært i aksjon i redningsarbeidet, ifølge Bild. Foto: Josef Hornsteiner / DPA / AFP / NTB Les mer MINST FIRE DØDE: Redningsarbeidere jobber med å undersøke om det er flere dødsofre. Foto: Josef Hornsteiner / Münchner Merkur / AFP / NTB Les mer

Ifølge Herrmann kan det være at de savnede allerede er på sykehus og ikke er blitt registrert.

Ulykken skjedde på siste skoledag før ferien, rundt klokken 12.15 fredag. Regiontoget var på vei til München. Det skal ha vært rundt 140 passasjerer på toget.

Det var ingen andre tog involvert.

– Vi vil undersøke nøyaktig hva som forårsaket togulykken. Det var ikke noen andre tog eller annet kjøretøy involvert, sier Bayerns transportminister Christian Bernreiter ifølge Bild.