Republikaner gir seg seg fordi han støtter våpenkontroll

Kongressmannen Chris Jacobs fra delstaten New York mener det er umulig å ha en politisk karriere i det republikanske partiet hvis man støtter innstramming av våpenlovene i USA.

Han signaliserte for en uke siden at han ville støtte strengere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere dersom dette kom til avstemning i Representantenes hus. Det er ventet at det kommer en slik lov til avstemning i neste uke.

– Hvis du strener litt vekk fra partilinjen, blir du utslettet. Det er blitt veldig tydelig for meg den siste uken at Republikanerne har problemer med våpenkontroll – enhver form for våpenkontroll, sier Jacobs ifølge NBC News.

Han mener at sjansen for gjenvalg er ruinert etter at han uttalte at han har endret standpunkt om bakgrunnssjekker etter masseskytingene i Buffalo og Uvalde.

Jacobs sier ifølge NBC News at han nå innser at noen få mennesker «kan bli drapsmaskiner» om de får tilgang på semiautomatiske våpen som AR-15.

Ti personer ble drept i Buffalo-masseskytingen og 21 masseskytingen på Robb barneskole i Uvalde.

Hittil i år har det vært 234 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive, som definerer masseskyting som hendelser hvor minst fire personer blir skadet.