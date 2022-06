Kristen bergensskole fjernet regnbueflagg

Flagget – som også hadde teksten «Å elske er en menneskerett» – hang over et fellesareal på skolen i Bergen sentrum før det ble tatt ned, skriver Bergensavisen. Rektor Birger Danielsen bekrefter at flagget ble besluttet fjernet.

– Pride-bevegelsen har medvirket til viktig arbeid mot diskriminering, og hets rettet mot sårbare mennesker i samfunnet. Å jobbe for likeverd er godt. Samtidig er bevegelsen nært knyttet til organisasjonen FRI, som også har tydelig ståsted i samlivsspørsmål og for hva man ønsker å fremme av verdier rundt rammer for seksualitet, som det må være rom for å være uenig i. Vi som en kristen friskole støtter altså ikke alt det, het det i rektorens kunngjøring. Han mener flagget kunne oppfattes som en støtte til «hele agendaen som ligger bak Pride».

Bifile Christian Onstad-Kalvik er en av flere elever som reagerer.

– Det er sårende, og jeg tror det kan være skadelig for dem som er i skapet, som ikke vet hva de skal gjøre og hvem de skal snakke med. Det er krenkende mot det homofile samfunnet, sier 18-åringen.

Festivalsjef Joakim Aadland for Regnbuedagene i Bergen er skuffet når han før høre hva som har skjedd.

– Det er synd at en skole som skal gå foran som et godt eksempel, nekter noen å henge opp et flagg og vise stolthet for mangfoldet vi har.