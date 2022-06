«Underskudd» på 90.000 pass denne våren

Mellom april og juni vil det bli produsert 90.000 færre pass enn det er behov for. Det var også et «underskudd» på 10.000 ID-kort.

I løpet av de tre månedene kommer passprodusenten Thales til å levere 310.000 pass, mens det er 400.000 nordmenn som trenger nytt pass, skriver Aftenposten.

I slutten av september skrev Politidirektoratet (POD) til Thales at nesten en halv million norske pass var utløpt. De anslo et samlet etterslep på 717.000 ID-dokumenter.

I samme brev spådde direktoratet lange passkøer denne våren. I november kom et nytt brev der POD sier at færre enn ventet søkte om pass i høst. Dermed var det duket for enda større pågang til våren.

– Vi lyktes rett og slett ikke med å få nok folk til å komme i tide. Til tross for at vi ved flere anledninger varslet om at det ville komme til å bli en voldsom etterspørsel etter gjenåpningen av samfunnet, sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i POD.

I tillegg til stor pågang, er det problemer med blant annet å skaffe mikrobrikker og riktig papir til passene. Thales skriver i en epost til Aftenposten at selskapet har tatt «alle nødvendige grep» for å sikre kundene og leveransene sine.

– Vi jobber videre med å skalere opp produksjonskapasiteten på våre fabrikker. Passmangelen er et globalt problem og angår alle, skriver selskapet.