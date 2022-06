Nærgående moskus avlivet på Hjerkinn

Statens naturoppsyn fikk melding om moskusen torsdag, skriver Adresseavisen.

– Den hadde gått ut fra verneområdet og over E6. Vi dro opp fredag morgen for å ta den ut, sier Tord Bretten i oppsynet.

– Moskusen er et dyr som forsvarer seg, så når den er på et beite med så mye hytter kan det oppstå uheldige situasjoner. Moskuser har en veldig god produksjon, så de skytes hvert år for å holde bestanden nede, sier Bretten.

Han sier de fant moskusen på riksveien ved Hjerkinn Fjellstue. Den ble felt rundt klokken 7.45.

I vinter ble det skutt rundt 39 dyr som en del av forvaltningen av moskusstammen.