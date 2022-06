Økt risiko for dobbelt renteheving i juni, tror økonomer

Lav arbeidsaledighet øker sannsynligheten for at Norges Bank øker renten med dobbelt så mye som de har varslet i juni, sier økonomer i flere banker.

I mai var ledigheten 1,6 prosent, mens Norges Bank ventet at bunnen ville bli nådd ved 2 prosent, skriver Dagens Næringsliv. Sentralbanken har sagt at renten sannsynligvis vil bli hevet med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent i juni. Flere økonomer tror hoppet kan bli dobbelt så høyt.

Ikke redde for å heve renten

– Norges Bank har sagt de skal sette renten opp med 0,25 prosentpoeng i juni, men slik vi vurderer situasjonen har risikoen for en dobbel renteheving økt, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Det samme tror Swedbank-økonomene Marlene Granerud, Jon Espen Riiser og Kjetil Martinsen.

– Norges Bank er ikke redd for å heve renten, og Nav-tallene taler for at Norges Bank gjennomfører raskere rentehevinger fremover, skriver de i en rapport fredag.

Dobbelt hopp i mars

Vanligvis heves renten med et kvart prosentpoeng av gangen, men i mars ble styringsrenten satt opp fra 0,25 til 0,75 prosent.

Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen sier ledighetstallene er «en faktor som taler for høyere rentebane». De tror likevel ikke sentralbanken øker takten foreløpig.

– Vi tror fortsatt Norges Bank vil holde seg til planen om én renteøkning per kvartal, skriver Cekov og Olsen.

Også DNB tror det blir med den planlagte økningen på 0,25 prosentpoeng i juni.