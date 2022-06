Spøkte om idolet før drømmefinale: – Har måttet være litt snill med ham

Fredag denne uken ble Rafael Nadal 36 år gammel. Samme dag ble det klart at Nadal ble klart for finalen i Roland-Garros etter at Alexander Zverev tråkket over og skadet foten.

Det betyr at Nadal skal spille sin 14. finale i Roland-Garros. Spanjolen har vært i 13 finaler tidligere og vunnet samtlige. Det er en statistikk som er helt utrolig.

– Jeg har nok sett alle 13 finalene med Rafa. Jeg kan nok si hvem han har møtt i alle for jeg har sett dem på tv. Det blir utrolig å være der selv. Å være en del av den gruppen er noe jeg alltid kan skryte over etter karrieren min, sier Casper Ruud til pressen og legger til:

– Det vil være fint å kunne skryte av en tittel også etter karrieren, sier han og smiler lurt.

For det er nemlig finale mellom Nadal og Ruud som går av stabelen søndag i Paris. Læregutten skal møte læremesteren. 23-åringen skal møte 36-åringen. Snarøya-gutten skal rett og slett møte barndomsidolet på den scenen som har vært viktigst for Nadal gjennom den lange karrieren.

Og dette er faktisk den første offisielle kampen mellom Ruud og Nadal. En kamp Ruud har drømt om lenge.

– Det var verdt ventetiden å endelig få møte ham. Det har vært nærme, men å møte ham her i finalen er spesielt og utrolig. Han har vunnet 13 finaler og aldri tapt en finale her. Det er en rekord jeg aldri tror kommer til å bli slått. Skal jeg slå den må jeg vinne alle finaler frem til jeg er 36 år, sier Ruud.

Det skal riktignok sies at de to har møtt hverandre på trening tidligere. Ruud er nemlig tilknyttet akademiet til stjernespilleren fra Mallorca.

GRUSKONGEN: Rafael Nadal er en av historiens beste tennisspillere. Nå møter han Ruud i finalen i Roland-Garros. Foto: THOMAS SAMSON

– Vi har spilt noen kamper på trening og han vinner alltid. Det har vært tett, men han tar det som regel alltid. Men da spiller vi på hans akademi, så jeg må være litt snill med ham, sier Ruud til stor latter fra de oppmøtte i pressen.

Ruud så Nadal for første gang da Nadal vant Roland-Garros for første gang. Da var Nadal 19 år gammel. Ruud så kampen på TV hjemme i stuen og falt umiddelbart for spanjolen.

Han forteller at råskapen, den intense spillestilen, det lange håret og singleten var avgjørende.

Nå er det fortsatt en vanvittig råskap, intens spillestil og singlet som venter Ruud søndag ettermiddag på Philippe-Chatrier. Og etter all sannsynlighet foran vanvittig mange Nadal-fans, for ikke la det være noen tvil; Nadal er den største profilen i Roland-Garros.

– Det er kanskje den største utfordringen man kan få. Han har vunnet 13 finaler. Det høres umulig ut, men jeg skal gi det et forsøk som de 13 andre har gjort før meg. Det blir tøft. Vi vet alle hvor stor vinner han er. Jeg er underdogen. Jeg må spille min beste tennis men det tror jeg at jeg kan få til, sier tennisesset.