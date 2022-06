Ruud skremt av banestormer: – Ekkelt

– Det var litt ekkelt. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere, sier Snarøya-gutten.

23-åringen hadde virkelig fått fart på sakene og snudd semifinalen i sin favør idet en demonstrant tok seg inn på banen.

Kvinnen lenket seg fast til nettet. Arrangøren opplyser i en pressemelding at hun brukte metalltråd og lim.

Vaktene måtte formelt identifisere hva hun hadde lenket seg fast med før hun kunne fjernes fra stedet, skriver arrangøren. I mellomtiden ble spillerne sendt i garderoben.

Totalt ble det et opphold på 13 minutter.

Ruud skulle til å serve og hadde ikke god oversikt over situasjonen.

– Så jeg visste ikke om hun holdt noe i hendene eller hva hun festet seg til nettet med. Det har aldri skjedd med meg før. Vi ble tatt ut og jeg fikk hente meg inn igjen, men det var en litt vanskelig situasjon, sier 23-åringen.

Derfor stormet hun banen

På t-skjorten til kvinnen stod det en lenke til en nettside, der klimaaktivisten på forhånd hadde lagt ut om hvorfor hun stormet banen.

– Vi er i 2022 og det er på tide å møte virkeligheten. Verdenen politikerne sender oss i retning av, er en verden der Roland-Garros ikke lenger eksisterer.

– I dag tok jeg meg inn på banen fordi jeg ikke lenger kan risikere ikke å gjøre noe i møte med klimakrisen, står det på nettstedet.

Arrangøren opplyser at kvinnen, som ifølge nettstedet er 22 år, ble levert til politiet. 1028 dager, som hun refererte til på t-skjorten, er det aktivistgruppen hennes advarer franske politikere mot at man har igjen på å bestemme over menneskehetens fremtid.

Se situasjonen i Sportsnyhetene øverst.

KILMAPROTEST: Aktivisten ble båret av banen av fire vakter. Foto: YVES HERMAN

Ruud får drømmefinale

Ruud fortsatte storspillet etter oppholdet og tok seg til slutt lekende lett til finalen. Der venter Rafael Nadal, som han har sett opp til hele livet.

Nadal er kongen av Roland-Garros med 13 titler.

– Da han vant her for første gang, var han 19. Da var jeg 5-6 år og så på hjemme i stuen. Siden det var jeg fan. Han hadde råskapen, langt hår og singlet. Han er en legende i denne idretten, sier Ruud.

Snarøya-gutten har aldri møtt sitt 13 år eldre idol.

– Å møte Rafa i en Roland Garros-finale, er kanskje den største utfordringen man kan ha. Han har vunnet 13 finaler. Det høres umulig ut, men jeg skal gi det et forsøk som de 13 andre har gjort før meg. Det blir tøft. Vi vet alle hvor stor vinner han er. Jeg er underdogen og vil prøve å drømme om gode vinnere. Jeg må spille min beste tennis, men det tror jeg at jeg kan få til, lyder det fra Ruud.