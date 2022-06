Nations League får kritikk: – De må få hjertet i halsen

Se målene fra Danmark-Frankrike øverst!

Like før pause i Nations League-oppgjøret mellom Frankrike og Danmark på Stade de France fredag, måtte Kylian Mbappé gi seg med skade. Også Manchester United-stjernen Raphaël Varane ble byttet ut med noe som minnet mistenkelig om en muskelskade.

Åge Hareide, som gjestet TV 2s studio i forbindelse med kampen, påpeker at flere spillere kommer rett fra harde sesonger. Han stusser over timingen på Nations League.

– Det er er poeng i seg selv. At man legger fire kamper i juni måned etter en lang sesong, en trøblete sesong med covid og masse skit, så får man en sånn sak på toppen av det hele... Det er tøft for spillerne.

Mbappé ut med skade

Belgia-profil Kevin De Bruyne har tidligere ytret sin misnøye med Nations League-kampene, og omtalt Nations League som glorifiserte treningskamper.

– Han uttalte seg ærlig, og det kan jeg forstå etter en lang og tøff sesong for de beste spillerne. For lag som Belgia og Frankrike har ikke disse kampene noe å si. Da er det bare glorifiserte treningskamper. Men for Norge er det viktig matching for å utvikle laget og en ekstrasjanse om man skulle mislykkes i den vanlige kvaliken, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om De Bruynes uttalelser.

– Hjertet i halsen

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah tror Paris Saint-Germain skjelver etter at Mbappé måtte ut. 23-åringen signerte nylig en ny lukrativ kontrakt med klubben, ut juni 2025.

– De må få hjertet i halsen når de ser dette, spesielt når han holder seg til kneet. Det hadde vært katastrofe, så mye prestisje og penger som de har lagt i den enkeltspilleren, skulle de skje noe med ham, sier Amankwah, og legger til:

– Det har vært en lang sesong for disse spillerne, så det kan godt være han tenkte «det holder for meg i denne omgang».

Danmark slo for øvrig Frankrike 2-1 fredag. Karim Benzema sendte Les Bleus i føringen, før innbytter Andreas Cornelius scoret to og sikret dansk seier.