Skoleskytingen: Avdekker nye politimangler

Politiet har fått mye kritikk etter at en mann drepte 21 mennesker på en barneskole i USA. Nå avdekkes ytterligere feil under politiaksjonen.

Den 24. mai tok en 18 år gammel mann seg inn på en barneskole i Texas og drepte 19 barn og to lærere.

Hendelsen har vakt stor oppsikt verden over, og politiet har i etterkant fått mye kritikk blant annet for sen responstid.

Politisjefen, som ble sterkt kritisert for å ha handlet for sakte, hadde heller ikke med seg radio idet massakren utspilte seg, selv om han hadde ansvaret for avdelingen i distriktet.

Det statlige byrået som etterforsker masseskytingen avdekket nylig den nye politimangelen, ifølge AP News.

SORG: USA er i sorg etter at 19 barn og to lærere ble drept i en skoleskyting. Foto: Jae C. Hong / NTB.

19 politibetjenter ventet utenfor

Gjerningsmannen Salvador Ramos tilbrakte rundt 80 minutter inne på skolen. Selv om politiet hevder å ha dukket opp på skolen bare fire minutter etter at Ramos gikk inn, så tok det over en time før de fulgte etter.

Først da ble han drept av politiet.

Mens gjerningsmannen skjøt og drepte barna og lærerne, ventet 19 politibetjenter på utstyr og mannskapsforsterkninger.

I etterkant har politiet vært vage med å kommentere kritikken fra publikum og presse. Nyhetsbyrået AP News skriver at politiet har gitt motstridende informasjon og trukket tilbake uttalelser kort tid etter de ble gitt.

– Feil beslutning

Fredag i forrige uke innrømte Steven McCraw, direktør for offentlig sikkerhet i Texas, under en pressekonferanse at hjelpen kom en time for sent.

– Det var 19 betjenter der. Det var mer enn nok betjenter til å gjøre det man trengte å gjøre. Med ett unntak: Innsatslederen der inne mente at de trengte mer utstyr og flere betjenter for å gå til aksjon, sier McCraw.

Ifølge Victor Escalon i Texas Rangers, kom det aller første nødanropet klokken 11.32 og han har tidligere sagt at politiet var på stedet allerede 11.36.

Først klokken 12.45 ble den 18 år gamle drapsmannen skutt og drept av en eliteenhet fra USAs grensepatrulje.

– Det var selvfølgelig ikke den rette beslutningen. Det var feil beslutning. Det er ingen unnskyldning for det, sier McCraw.