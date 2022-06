Ruud utklasset 33-åring - møter barndomsidolet Nadal i finalen

Casper Ruud er klar for finalen i Roland-Garros. Nå møter han barndomsidolet sitt for aller første gang i karrieren.

(Casper Ruud - Marin Čilić 3-6, 6-4, 6-2, 6-2)

– Det var en strålende kamp fra min side, sier Ruud i seiersintervjuet på banen.

– Da jeg brøt ham i andre sett fikk jeg flyten, og fra det bruddet spilte jeg noe av min beste tennis i år. Jeg er superglad for prestasjonen i dag, fortsetter han.

Foto: BENOIT TESSIER

En mer perfekt historie kan nesten ikke skrives. Signalene tyder på at dette kan være Rafael Nadal sin siste opptreden i Roland-Garros i karrieren. Det i en finale hvor han møter Casper Ruud.

23-åringen fra Snarøya har gjennom store deler av livet sett opp til spanjolen. Det har vært hans store forbilde og nå møter han altså gruskongen for aller første gang.

– Det er perfekt timing og har vært verdt ventetiden å møte ham i en Grand Slam-finale. Det vil bli et spesielt øyeblikk for meg, og forhåpentligvis litt for ham også, selv om han har spilt så mange finaler, sier Ruud med et smil.

Etter kampen fikk Ruud ros for at han holder seg så rolig på banen, og hvorvidt det er noe han har jobbet med.

Ruuds svar er ja.

– Da jeg var yngre, var jeg litt grinegutt. Jeg var for negativ. Jeg antar at jeg vokste opp litt og har modnet med årene. Jeg ser opp til Rafa, spilleren jeg møter i finalen. Han klager aldri og er et perfekt eksempel på hvordan man bør oppføre seg på banen: Aldri gi opp og aldri klage, roser Ruud.

Noe som også gjør det hele såpass spesielt, er at Ruud selv er tilknyttet Rafa Nadal Academy.

– Jeg har stor respekt for han som en venn. Han har en bra karakter og er en fin fyr. Jeg respekterer ham på banen. Han har levert bra på banen og rankingen taler for seg. Det er ikke overraskende at han er i semifinalen, sier Nadal på pressekonferansen etter han selv ble klar for finalen i turneringen.

GRUSKONGEN: Rafael Nadal takker fansen etter at han selv ble klar for finalen i Paris. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Bråkete oppladning

Underveis i det tredje settet ble kampen mellom Ruud og Čilić stanset i noen minutter. Det på grunn av at en kvinne tok seg inn på banen og stripset seg fast til nettet.

Demonstranten stripset seg fast med budskapet «Vi har 1028 dager igjen» på en hvit t-skjorte. Spillerne gikk etter noen minutter i garderoben, men var ikke lenge igjen tilbake etter at vaktene fikk fjernet kvinnen fra Paris-grusen.

HODEBRY: Vekterne på Philippe-Chatrier brukte flere minutter på å finne ut av hvordan de skulle få ut kvinnen. De fant etter hvert utstyret og fikk båret henne av banen. Foto: YVES HERMAN

Hele oppladningen Ruud har hatt inn mot denne kampen har ikke vært optimal. Etter kvartfinalen mot Holger Rune var det store samtaleemne munnhuggeriet, bråket og anklagene om løgn som stjal mediene og folks oppmerksomhet.

Fredag formiddag var heller ikke optimalt for Ruud da han ble nektet å trene på grunn av regnværet. Etter å ha stått i nærmere 20 minutter og krangle endte nordmannen opp med å trene innendørs.

Christian Ruud fortalte imidlertid TV 2 rundt klokken 16.30 at de hadde fått trene innendørs og at de var i rute.

Slo tilbake

Det ble et tøft første sett for Ruud. Kroaten viste seg fra en vanvittig sterk side og hamret inn ball etter ball. Han klarte også å bryte to av Ruuds servegame i det første settet og dermed tok kroaten settet 6-3.

I det andre setter slo Ruud tilbake. Det så imidlertid ut som det ville bli tett da kroaten ledet 40-0 på et av Ruuds servegame, men nordmannen snudde og vant. Dermed sto det 1-1 i sett.

I det tredje settet herjet Ruud. Den høyreiste kroaten så rett og slett ut til å bli tung i kroppen. Ruud endte opp med å vinne settet 6-2.

I fjerde og avgjørende sett bare fortsatte Ruud å pøse på. Nordmannen virket ustoppelig med flere nydelige prestasjoner. Nordmannen vant settet 6-2 og dermed også semifinalen.