Putin med nye garantier: – Situasjonen vil forverres

Vladimir Putin omtaler det russiske eksportforbudet som en «bløff», og sier løsningen vil være å transportere korn via Belarus.

Den russiske presidenten Vladimir Putin nekter for at Moskva hindrer korneksport ut ifra ukrainske havner og kommer fredag med flere blandede uttalelser.

Putin mener den beste løsningen vil være å transportere kornet gjennom Belarus, men kun dersom sanksjonene mot landet opphører.

– Hvis noen ønsker å løse problemet med å eksportere ukrainsk korn - vær så snill, den enkleste måten er gjennom Hviterussland. Ingen stopper det, sier Putin i en uttalelse på russisk TV fredag kveld.

Presidenten omtaler det russiske eksportforbudet som en «bløff», ifølge Reuters.

Samtidig garanterer han for sikkerheten til videre ukrainsk korneksport.

Kan føre til matkrise

Russland og Ukraina står for omtrent to tredjedeler av korneksporten til hele verden, men etter invasjonen av Ukraina frykter flere at den manglende eksporten kan føre til en global matkrise.

Dette nekter Russland for.

Uten tilgang på ukrainske korn, ser det mørkt ut for fattige land som ofte er rammet av tørke og sult.

Russiske styrker kontrollerer hele kystlinjen til Ukraina langs Azovhavet, noe som hindrer Ukraina i å eksportere kort fra landet. Spesielt i havnebyen Odesa er det lagret store mengder korn.

Presidenten hevder det finnes dusinvis av utenlandske fartøyer i de blokkerte havnene og at andre prøver å legge skylder for den manglende eksporten over på Russland.

– Situasjonen vil forverres, fordi britene og amerikanerne har innført sanksjoner mot gjødselen vår, sier Putin, ifølge Reuters.

EU innførte nylig en sjette sanksjonspakke mot det krigførende landet, men ingen av sanksjonene omfatter russisk hvete eller kunstgjødsel.

Nekter for blokkade

Fredag møtte Putin presidenten i Senegal, Macky Sall.

Sall er formann i Den afrikanske union og takket Putin for en varm velkomst og for det han beskriver som et hyggelig møte mellom de to lederne.

I et innlegg på Twitter skriver Sall at Putin nå har utrykt vilje til å tilrettelegge for ukrainsk korneksport.

– Russland er klar til å sikre eksport av hvete og gjødsel. Jeg oppfordrer alle partnere til å oppheve sanksjonene mot hvete og gjødsel, står det i innlegget.

Afrika er sterkt avhengige av kornforsyninger både fra Russland og Ukraina.

Vestens sanksjoner skal være grunnen til at russiske myndigheter har lagt begrensninger på eksporten av korn.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov, skal presidenten ha fortalt Sall den «virkelige grunnen» til at de store mengdene med korn ikke får forlate de ukrainske havnene.

– Ingen blokkerer disse havnene, i hvert fall ikke fra russisk side, skal Peskov ha sagt.