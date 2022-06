Millehaugen observert i Oslo

Det er gått over to dager siden politiet slo riksalarm, etter at Stig Millehaugen ikke møtte opp etter permisjon fra fengselet.

Han ble først observert på Værnes flyplass, hvor Millehaugen skal ha tatt fly til Oslo og der etter flytoget inn til sentrum i hovedstaden.

Politiinspektør i Oslo politidistrikt Trude Maren Buanes sier til TV 2 at den rømte drapsmannen Stig Millehaugen var observert i Oslo på onsdag.

– Han ble observert med en stor tursekk på Oslo sentralstasjon onsdag, sier Buanes.

Ber publikum om tips

Klokken 19.24 friga politiet det siste overvåkningsbildet av Millehaugen, i det han forlater Oslo sentralstasjon til fots onsdag 1.juni ca kl. 14:00.

Han skal ha tatt en drosje fra Gardermoen til Oslo Sentralstasjon.

– Millehaugen er da ikledd en sort caps og bærer på en stor tursekk. Politiet ber vitner som har observert han etter dette tidspunkt om å melde seg til politiet.

– Er det sannsynlig at han fortsatt befinner seg i Oslo?

– Vi etterforsker bredt, men det er en hypotese vi har, ja, sier Buanes.

Det var VG som omtalte saken først.

Kan være i Sverige

Norsk politi vet fremdeles ikke hvor Millehaugen befinner seg, men har etterlyst han internasjonalt.

Den svenske avisen Göteborg-posten varslet tidligere fredag at den norske drapsmannen Stig Millehaugen (53) kan være i Sverige.

TV 2 har vært i kontakt med svensk politi som ikke ville bekrefte at det hadde vært en politiaksjon mot et hus i Bohuslän natt til fredag, bare noen mil fra norskegrensen.

– Vi har mottatt etterlysningen, men utover dette kan vi ikke kommentere saken. Vi henviser til norsk politi, sier Sofia Hellqvist, pressesekretær i Nationellt mediecenter i politiet i Sverige.

– Kan du bekrefte at det har vært en politiaksjon i Sverige i forbindelse med Millehaugen?

– Det jeg kan si er at vi har hatt et samarbeid med svensk politi, med negativt resultat, sier politiinspektør Trude Maren Buanes til TV 2.

Den dømte drapsmannen er ofte omtalt som «Norges farligste mann».