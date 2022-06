Nye samtaler mellom Stoltenberg og Erdogan

Sverige og Finland har levert inn sine søknader om å bli en del av forsvarsalliansen Nato, men èn mann står i veien - og han nekter å fire på kravene.

Presidenten i Tyrkia, Recep Tayyip Erdoğan, har lenge varslet at han ikke ønsker at de to landene skal få innvilget medlemskap.

Fredag ettermiddag varsler Erdogans kontor at den tyrkiske presidenten nok en gang har snakket med generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg.

Utfallet skal likevel ikke ha gått i Sverige eller Finlands favør.

Klar oppfordring

Erdogan skal ha stått fast på sitt og fortalt Stoltenberg på telefonen at Tyrkias sikkerhetsbekymringer angående Sverige og Finlands medlemskap i alliansen er basert på rettferdige og legitime grunner.

– Begge land bør gjøre det klart at de har sluttet å støtte terrorisme, at de har opphevet sanksjonene mot Tyrkia, og at de er klare til å vise alliansesolidaritet, sa Erdogan til Stoltenberg.

Meldingen kom dagen etter at Stoltenberg møtte den amerikanske presidenten Joe Biden og diskuterte den pågående krigføringen mot Ukraina.

– Det er alltid viktig å møte den amerikanske presidenten. Vi diskuterte hva vi kan gjøre for å hjelpe Ukraina med å forsvare sitt eget land, og vi diskuterte Nato-søknadene Sverige og Finland, sa Stoltenberg til TV 2.

Stoltenberg la til at han allerede da hadde snakket med Erdogan. Fredag fortsatte diskusjonen på telefon.

Viktig sak for Erdogan

Flere tror at Erdogans beslutning om å blokkere svensk og finsk medlemskap i Nato henger tett sammen med valget i Tyrkia, som skal være i 2023.

Det vil være viktig for den sittende presidenten å framstå som en sterk leder overfor befolkningen. Å bygge opp en konflikt ovenfor Nato kan bidra til å overskygge den økonomiske krisen i landet.

Den tyrkiske regjeringen har lagt fram en liste med krav som skal innfris før han vil godkjenne et mulig medlemskap for Sverige og Finland.

Der krever de blant annet at Sverige må utlevere påståtte terrorister til Tyrkia og oppheve sanksjoner mot landet. I tillegg hevder Erdogan at både Sverige og Finland støtter den kurdiske militsen YPG og også den mer kontroversielle gruppa PKK.

Alle medlemsland i Nato må godkjenne medlemskap for at Sverige og Finland skal få slutte seg til alliansen.