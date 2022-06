Går du i land her, kan det koste deg 15.000 kroner

Nå er det hekkesesong for sjøfugl langs hele norgeskysten. Dette er en kritisk periode for mange fuglearter. Spesielt de som er utrydningstruet.

Sjøfuglbestanden har blitt sterkt redusert de siste årene. Derfor har Miljødirektoratet gitt i oppdrag til Statsforvaltere langs kysten å sette i verk tiltak for å redusere faren for utryddelse. Et viktig tiltak er ferdselsforbud i sjøfuglreservater.

– Det er straffbart å gå i land her. Hvis naturtilsynet ser deg, skal de gi beskjed. Du kan bli politianmeldt, og da kan du risikere å få en bot, sier Stein Byrkjeland, som er fagdirektør hos Statsforvalteren i Vestland.

UTRYDNINGSTRUET: Flere norske sjøfuglarter er nå utrydningstruet og mannskap fra Statsforvalteren sammen med Statens naturoppsyn kontrollerer ferdselforbud i sjøfuglreservater langs hele Norskekysten Foto: Kåre Breivik / TV 2

Ferdselsforbudet varer fra 15.april til 31.juli. I tillegg gjelder forbudet mot landing på og flyvning nært fuglereservatet, hele året. Trosser du dette, er det brudd på naturmangfoldloven, og du kan ende opp med en bot på minimum 10.000 på vinteren og 15.000 kr på sommeren.

– Det vil være straffeskjerpende dersom ferdselen skjer innenfor hekketiden, og bøtenivået beror på en konkret vurdering av den enkelte sak, opplyser Elise Guddal Flo, som jobber med miljøkriminalitet i Vest politidistrikt.

Kan ødelegge hele hekkesesongen

Ferdselsforbudet i hekketiden er ikke uten grunn. Går du land kan fuglene bli skremt, slik at de ikke får passet på ungene sine. Det kan føre til at egg blir tatt eller fugleunger blir forlatt. Noe som er ekstra kritisk når artene er utrydningstruet.

– I verste fall, så kan du ødelegge hele hekkesesongen for fuglene som hekker der. Det ønsker nok ikke de som går i land heller, sier Byrkjeland.

Finner du ut at en holme er fuglereservat etter du har gått i land, burde du flytte deg så fort som mulig.

– Da blir fuglene fornøyde og du bidrar til en høyere produksjon i naturen, sier han.

Her kan du ikke gå i land

Hvert fuglereservat skal være merket med verneskilt. Skiltene er små, men opplyser om at du ikke kan gå i land i hekketiden.

VERNESKILT: Disse skiltene markerer at det er forbudt å gå i land. Trosser du de, kan du ende opp med en saftig bot. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Vil du være ekstra sikker, finner du et kart over alle fuglereservater her. Der finner du også verneforskriften og hva som gjelder av ferdselsregler.

DIGITALT KART: Slik er sjøfuglereservatene merket på miljødirektoratets digitale kart. Du kan også trykke inn for å lese mer om hvert enkelt fuglereservat Foto: Miljødirektoratet.no Les mer MANGLER: Selv om det finnes en digital oversikt over naturreservat, er det ikke lagt inn i de innebygde båtkartetene. Foto: Kåre Breivik / TV 2 Les mer

Men det er ikke bare sjøfuglereservat som bør du bør unngå å ferdes på.

– Sjøfugler er sånn at de kan flytte på seg. Her på kysten har mange gjort det. Det betyr at det er mange viktige sjøfuglkolonier, som ikke har status som et naturreservat. Da er det ingen verneforskrift du bryter, men du bør behandle stedet og vurdere det som om det var vernet, sier Byrkjeland.

FLYTTET: Denne holmen er ikke registrert som fuglereservat, men en koloni av terner har forflyttet seg hit. Terner er agressive fugler, så hvis du går i land risikerer du å bli hakket eller bæsjet på. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Mangler mat

– På vår kyst er det i veldig stor grad av sviktende næringstilgang. Det gjelder særlig de fiskespisende artene. De som er avhengig av små fisk, som er øverst i vannlagene. Det er de som svikter, og de har sviktet i flere tiår, sier fagdirektøren.

PASSER PÅ: Statens naturoppsyn holder oppsyn med at miljølover blir fulgt. Foto: Kåre Breivik / TV 2

En av fiskeartene som er viktig for sjøfuglene, er brisling. Den lever øverst i vannlagene, slik at den er lett å få tak i, men den er det ikke mye igjen av.

– Det skyldes nok at vi høster av bestandene. Det kan også være andre klimatiske årsaker som vi ikke har kontroll over, men det vi kan styre, er våre egne uttak, sier han.