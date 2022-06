Holmgren Pedersen innrømmer tøffe tider: – Jeg hater det

Norges unge høyreback viste med hele kroppsspråket sitt at kvelden hadde vært en gedigen befrielse.

– Det er kjempeartig, gliser Hammerfest-gutten.

– Det er noe jeg bare må ta med meg videre og bygge videre på nå. Så får vi håpe det bare går én vei, og det er oppover, sier Pedersen til TV 2.

Han snakker om den målgivende pasningen bak Erling Braut Haalands vinnermål i 1-0-seieren borte mot Serbia torsdag kveld.

Den lynraske backen kom som et hurtigtog langs høyresiden, mottok det han kaller en «helt fantastisk pasning» av Ødegaard, og serverte Haaland nøyaktig slik de hadde planlagt på forhånd.

– Det var deilig endelig å få en assist igjen og kjenne på følelsen av målpoeng. Jeg har hatt litt lite av det i det siste. Det var deilig endelig å få den i sekken. Det hjelper litt på selvtilliten, sier Pedersen.

Han legger ikke skjul på at selvtillit har vært en mangelvare de siste månedene.

For selv om Pedersen har blitt Ståle Solbakkens faste mann som høyreback på landslaget, er situasjonen mer komplisert på klubblaget for tiden.

Etter en eventyrlig start på karrieren i Nederland har 21-åringen slitt mer i Feyenoord mot slutten av sesongen. Laget hans kom til finalen i Conference League mot Roma, men Pedersen fikk bare totalt 17 minutter i løpet av de to semifinalene mot Marseille og finalen.

Kampene han har startet på senvåren, har stort sett vært seriekamper der konkurrent Luutsharel Geertruida ble hvilt til Europa-kamper. Lysluggens forrige målgivende pasning kom den 24. oktober mot Cambuur.

– Den siste tiden har vært litt tung. Det har vært litt inn og ut av laget. Jeg har ikke fått komme helt i rytmen. Jeg føler nå at jeg er tilbake der jeg skal være og får vist mine styrker. Jeg er veldig glad, sier Pedersen.

– Hvordan har du opplevd de siste månedene?

– Det er tøft mentalt. Du må egentlig bare prøve mest mulig å ha fokus på deg selv og fortsette å jobbe hver dag på de tingene du skal utvikle deg på. Samtidig er det vanskelig ikke å henge seg opp i ting som skjer rundt.

– Hvilke ting henger du deg opp i?

– Alle har jo lyst til å spille. Jeg har alltid vært en spiller som hater å sitte på benken. Jeg har alltid lyst til å spille og vise meg frem. Det er noe jeg må håndtere. Jeg føler jeg har klart å håndtere det på en ganske bra måte. Jeg føler jeg begynner å komme tilbake der jeg skal være, sier Pedersen.

Han blir belønnet med 7 på spillerbørsen i Dagbladet, som omtaler kampen hans mot Serbia som «meget god». I VG får Pedersen 6 og trekkes for at han «slapp til for mye fra sin kant» i andre omgang.

– Det var veldig bra av Marcus, sier Erling Braut Haaland til TV 2 om den målgivende pasningen.