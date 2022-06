Spørsmålet «alle» stiller seg nå

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) åpner for å se på bruk av fotlenke når forvaringsdømte får permisjon, samtidig frykter hun det kan føre til at det tas større risiko.

Stig Millehaugen (53) omtales som Norges farligste mann. Nå er han på frifot etter at han ikke dukket opp igjen i Trondheim fengsel etter å ha hatt noen timers permisjon.

Spørsmålet «alle» nå stiller seg er hvordan Millehaugen kunne ha permisjon uten fotlenke. Svaret er at det ikke er lov. I Norge er det nemlig kun hjemmel til å bruke fotlenke ved soning av ubetingede fengselsstraffer.

Allerede i fjor sommer anbefalte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Justis- og beredskapsdepartementet å åpne for bruk av fotlenke med GPS for forvaringsdømte på permisjon.

Rapporten ble oversendt departementet i juli i fjor, og der ligger den fortsatt.

– Må ikke bli en falsk trygghet

TV 2 har spurt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hvilke vurderinger hennes departement har gjort rundt anbefalingen.

– Jeg er positiv til at mer bruk av fotlenke ved permisjoner kan styrke samfunnssikkerheten, men det aller viktigste er vurderingene som gjøres før permisjon. Det er svært få som ikke møter opp igjen til soning etter permisjon. Fotlenke må ikke bli en falsk trygghet, og vil aldri bli noen garanti.

– POSITIV TIL MER BRUK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig understreker justisministeren at hun ikke kan kommentere Stig Millehaugens permisjon konkret.

– Jeg kan ikke gå inn i de vurderingene som er gjort i dette tilfellet, men på generelt grunnlag er det et sentralt premiss for å få permisjon at det ikke er rømningsfare eller fare for samfunnet.

I etterkant av at dobbeltdrapsdømte Millehaugen rømte, har leder av justiskomiteen på Stortinget og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen (Frp), og hans partikollega Tor André Johnsen fremmet følgende forslag for Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen sikre adgang til å sette vilkår om elektronisk kontroll ved fotlenke med GPS-sender for forvaringsdømte under permisjon fra soning, og om nødvendig fremme de nødvendige lovendringer for å oppnå formålet».

– Tydeligste beskjeden vi kan

Også Høyre har tatt til orde for dette, og stortingsrepresentant Sveinung Stensland sier til TV 2 at Høyre støtter forslaget fra Fremskrittspartiet.

– Så sånn sett er er det bare for justisministeren å sette i gang. For vi har sikret flertall for dette på Stortinget dersom regjeringen vil det.

Nå håper han justisminister Mehl lytter til ønsket fra Høyre og Frp.

– Vi kommer med den tydeligste beskjeden vi kan. Nå håper vi justisministeren tar innover seg signalene fra Stortinget raskt. Det er ikke sikkert at det trengs en lovendring for å få til dette, men det juridiske rundt det må departementet vurdere.

STØTTER FRPS FORSLAG: Høyre og stortingsrepresentant Sveinung Stensland. Foto: Vidar Ruud

Stensland er forberedt på å høre at hans eget parti hadde godt med tid til å ta grep om denne problemstillingen mens de selv satt med regjeringsmakten.

– Forvaringsinstituttet er ikke så gammelt, og vi ser nå at flere og flere av de som er idømt forvaring får nå prøveløslatelser og permisjoner. Dette er noe nytt, og vi mener tiden nå er moden for å konkludere.

Kommer du som justisminister til å vurdere å gi hjemmel for bruk av fotlenke under permisjon fremover, Mehl?

– Dette er krevende vurderinger med mange ulike hensyn. Justis- og beredskapsdepartementet vil vurdere en innretning på bruk av fotlenke ved permisjon, men jeg er ikke klar for å konkludere på forslaget over bordet nå.

Ministeren er opptatt at at en slik hjemmel ikke fører til at det tas mer risiko knyttet til permisjoner.

– Vi må ikke kommet dit at det tas mer risiko i vurderingene av om permisjon kan innvilges fordi man tar i bruk fotlenke.