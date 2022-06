Knuste konkurrenten: – Jeg er heldig i dag

AKKURAT NÅ: Du kan følge dagens runde av Norway Chess på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Magnus Carlsen overbeviste i dagens runde av Norway Chess. 31-åringen møtte nederlandske Anish Giri i turneringens fjerde langsjakkparti.

Verdensmesteren hadde møtt nederlenderen i Norway Chess fire ganger tidligere, og alle partiene endte i remis. Denne gangen greide Carlsen å snu trenden.

– Jeg er heldig i dag, rett og slett. En så god teoretiker gjør en stor feil i åpningen, det får du ikke så veldig ofte, kommenterte Carlsen i TV 2s sjakkstudio etter partiet.

FOKUSERT: Magnus Carlsen ankommer spillelokalet med sine faste medhjelpere, Peter Heine Nielsen og Henrik Carlsen. Foto: Oskar Hammer Garrod

En grov feilvurdering fra nederlenderen sørget for at nordmannen fikk et avgjørende angrep tidlig i partiet. Giri kunne ikke redde stillingen og så seg nødt til å gi opp etter 34 spilte trekk.

Anand briljerer

Den største overraskelsen i turneringen har kommet fra sjakklegenden Viswanathan Anand. Den tidligere verdensmesteren ligger på en delt førsteplass med åtte og et halvt poeng av tolv mulige.

52-åringen er turneringens eldste spiller og forholdsvis inaktiv i turneringssammenheng. Spillet i Norway Chess har fått ham tilbake på topp 10-listen i verden.