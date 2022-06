Aslak (58) har søkt 2000 jobber, men ikke blitt kalt inn til ett eneste intervju

– Jeg nekter å se på meg selv som et offer. Om det er noe som er utdatert, om det er noe som er foreldet, så er det ikke meg, men tenkningen om eldre arbeidstakere. Jeg nekter å være et offer.

Det sier 58 år gamle Aslak Molvær. Han har en allsidig bakgrunn som inkluderer flere år i helsevesenet, transportbransjen og kulturlivet. Han har videreutdannet seg med en bachelor i administrasjon og ledelse, i tillegg til påbygning om digital omstilling, prosjektledelse og datasikkerhet.

I tre år har han søkt på ulike jobber.

– Jeg har vel søkt på nærmere 2000 jobber, tenker jeg.

– Hvor ofte blir du innkalt til intervju da?

– Jeg har ikke blitt innkalt til ett intervju. Ikke ett eneste intervju, sukker han.

Aldersrasisme

Han kan ikke annet enn å lande på en konklusjon om hva dette dreier seg om. Når søknadene er så mange og jobbene er så ulike, uten at han har fått møte potensielle arbeidsgivere, sitter han igjen med det enkle svaret:

– Det må være alderen.

Det nye begrepet «alderisme» har dukket opp. En -isme som sier litt mer enn det etablerte «aldersdiskriminering».

– Det vi kaller alderisme, kan godt kalles for en slags aldersrasisme. Det handler om en generalisering, på samme måten som kvinnediskriminering eller diskriminering av etniske minoriteter, sier direktør for Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

MYTER OM ELDRE: Kari Østerud, direktør for Senter for seniorpolitikk, lanserer begrepet alderisme. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Men er det ikke etablert da, yngre arbeidstakere har mer energi, er mer innovative og er flinkere med digitale verktøy?

– Det er ikke en sannhet, det er en myte. Vi tror mye om eldre arbeidstakere som ikke stemmer. Dette er det forsket på, og forskerne har tatt livet av denne myten, sier hun.

Ressurssløsing

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det vanskelig for eldre å komme inn i arbeidslivet etter å ha vært ute av det. Av de i 50-årene som slutter i jobb, er 60 prosent fremdeles uten jobb etter tre år. Nesten 50 000 i alderen 50 til 64 mottar arbeidsavklaringspenger i stedet for arbeidsinntekt. Og det når det er hele 70 000 ledige jobber i Norge.

– For samfunnet er dette ressurssløsing, sier Østenby og får støtte av et bekymret likestillings- og diskrimineringsombud.

– Det er klart vi har et stort problem når det er så mange som føler de blir diskriminert på grunn av alder, og da snakker vi om en alder på under 50 år. På den måten går vi glipp av masse kompetanse, erfaring og mangfold på arbeidsplassene våre. Dette er noe bedriftsledere må ta tak i, sier ombud Bjørn Erik Thon.

STORT PROBLEM: Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud, ber bedriftsledere ta tak. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Også arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener at holdninger og forestillinger om eldre arbeidstakere må endres.

– Det som faktisk er tilfellet, er at ledere som har ansatte som er over 60 sier de er veldig fornøyde med dem. Både når det gjelder sykefravær og produktivitet er de veldig fornøyde med disse ansatte. Så det er en stor grad av irrasjonalitet, altså ikke basert på på kunnskap når ledere sier de har en preferanse for yngre, sier administrerende direktør for Service og handel i NHO, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Bekymret for velferdsstaten

Bekymringen er større enn for den enkelte som havner utenfor arbeidslivet. Det er selve velferdsstaten som i løpet av få år vil kunne bli truet av at ikke alle ressursene bidrar, men i stedet mottar ytelser.

– Det er helt åpenbart i et samfunnsøkonomisk perspektiv at det er et problem at folk ikke får jobb fordi de nærmer seg 50, sier senior manager i analysebyrået Oslo Economics, Ragnhild H. Bråthen.

VIKTIG FOR VELFERDSSTATEN: Ragnhild Bråthen i Oslo Economics mener det er et problem for velferdsstaten at folk ikke får jobb fordi de nærmer seg 50. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun peker på at befolkningen blir eldre, og at det vil bli svært dyrt om disse skal leve av ytelser i stedet for arbeidsinntekt.

– Velferdsstaten tåler ikke at stadig færre av oss jobber. Hvis folk skal gå av når de er 50 og leve til de er 90, så blir det veldig dyrt for de som er igjen i arbeidsstokken. Da blir det færre hoder som skal forsørge mange eldre. Det går ikke rundt, sier økonomen.

Kan ikke videreføre fordommer

Også NHO mener at holdningen til den kompetansen eldre arbeidstakere besitter må endres om vi skal møte en utfordring i nær fremtid: Ifølge tall fra OECD vil hver tredje yrkesdyktige være mellom 55 og 64 år allerede i 2030.

– 30 prosent! Da kan man ikke videreføre fordommer som ikke er basert på kunnskap og fakta, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO.

Foto: Frode Sunde

Over pc'en skulle 58 år gamle Aslak Molvær ønske at de bak stillingsannonsene skjønte verdien av livserfaring.

– Men om du skulle bringe ny energi og nye ideer inn i en bedrift, ville du fikse det?

– Selvfølgelig ville jeg det, hvorfor skulle jeg ikke det? Det med livserfaring handler om at man her gjort noe igjen og igjen, man vet hva som fungerer. Da kan man det.

– Hvorfor tror du ledere mener eldre arbeidstakere har for liten eller feil kompetanse?

– Når man gjentar noe mange nok ganger, så blir det vel sant, sier Molvær.