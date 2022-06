Myrhol gjør comeback

– Det gikk utrolig fort, og nå er jeg offisielt Kiel-spiller på den korteste kontrakten jeg noensinne har hatt, sier 40-åringen til TV 2.

Nyheten kom fredag ettermiddag.

Kiel opplyser på sine sider at han er hentet inn som et alternativ på grunn av Hendrik Pekelers skade. Myhrol vil være i klubben ut sesongen, som betyr tre seriekamper og et Final4-sluttspill.

– Tirsdag kveld fikk jeg en telefon fra Kiel hvor de spurte om jeg ville være med på et siste eventyr. Og jeg bor fortsatt i Danmark, så det er ikke fryktelig langt å kjøre. Jeg tok en rask prat med madammen hjemme, og klokken elleve dagen etter satt jeg i bilen på vei til trening, sier Myrhol og ler.

Klar melding

Konas beskjed var ikke til å ta feil av.

– Det blir ikke så mye pendling. Jeg bor på et hotellrom her i Kiel, og så kommer familien ned et par ganger. Det er ikke mer enn rett over to uker igjen. Jeg fikk bare beskjed fra kona om at «det der sier du ja til», så jeg pakket baggen og dro, røper den legendariske strekspilleren.

– Hva gjorde at du ville bli med på eventyret?

– Det var flere ting som gjorde at det ble ganske enkelt. Det ene er at Kiel var den første klubben jeg drømte å spille for da jeg var 17-18 år gammel. Nummer to er at de skal spille Champions League og har mulighet til å vinne.

– Nummer tre er at den ene bortekampen vi har er mot Rhein-Neckar Löwen i bestekompisen min, Andy Schmidt, sin siste hjemmekamp. Det å få være med på den kampen sammen med Andy, ble veldig stort for meg, svarer han.

NORSKE KOMPISER: I Kiel spiller også Harald Reinkind og Sander Sagosen. Foto: FRANK MOLTER

Hadde billett

40-åringen forteller til Skjerns nettsider at han hadde kjøpt billett til oppgjøret mellom Rhein-Neckar Löwen og Kiel i neste uke.

Han hadde ikke trodd at han heller skulle dukke opp som en del av spillertroppen.

– Det er nesten som et eventyr, som ikke kunne vært skrevet bedre, lyder det fra Myrhol.

Det gjenstår tre seriekamper for det tyske laget som er uten mulighet for triumf i Bundesliga. De har også et Final4-sluttspill i vente før sesongen avsluttes.

Håndballegenden kunngjorde forrige sommer at det var slutt på karrieren. OL i Tokyo skulle egentlig være siste kamp for superveteranen.

– Trodde at du skulle gjøre comeback?

– Nei, det trodde jeg ikke. Jeg må si at det har vært noen ganger i løpet av sesongen hvor jeg har kjent at det kribler litt, men så har jeg kommet til hektene og forstått at det er en grunn til at jeg la opp. Jeg har en kropp som egentlig ikke holder til dette, men to og en halv uke skal jeg klare å kjempe meg gjennom, svarer han.