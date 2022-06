Rangert som en av de beste unge rytterne i verden: – Det tenker jeg lite på

Toppresultatene fortsetter å renne inn for Tobias Halland Johannessen. Søndag venter den foreløpig største testen for 22-åringen.

Søndag står nemlig Halland Johannessen og lagkameratene i Uno-X på startstreken i Critérium du Dauphiné - det tradisjonsrike åtte dager lange oppkjøringsrittet til Tour de France.

Blant rivalene der finner man ryttere som Primoz Roglic og danske Jonas Vingegaard, andremann fra Tour de France i fjor.

– Det er helt ærlig vanskelig å si hvilke ambisjoner vi har. Det blir enda et nytt nivå vi skal prøve oss på. Det er tettere med toppryttere her enn i andre ritt vi har kjørt. Men man håper jo å kjempe i sammendraget. Topp 10 hadde vært bra, sier Drøbak-gutten.

–Artig å vite

Resultatene så langt i år tilsier at topp 10 kan være innenfor rekkevidde.

I de tre etapperittene så langt i 2022 har det blitt tredjeplass i Etoile de Bessèges (pluss en etappeseier), syvendeplass i Volta a Catalunya, og senest fjerdeplass i Tour of Norway (og tre topp tre-plasseringer på etapper).

De sterke resultatene gjør at Halland Johannessen for øyeblikket er rangert som verdens 88. beste syklist av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Ser man nøyere på tallene, finner man imidlertid bare fire jevngamle eller yngre ryttere foran ham på rankingen: en viss Remco Evenepoel, den eritreiske sensasjonen Biniam Girmay, det spanske vidunderbarnet Juan Ayuso, og den belgiske spurteren Arnaud De Lie.

Totalt finner man bare ni ryttere som er 23 år eller yngre inne blant topp 100.

– Det er egentlig noe jeg tenker lite på! Det er artig å vite at man er en av dem som presterer på et bra nivå, men alderen spiller ikke så stor rolle lenger, sier han.

Personlige bestenoteringer

I Tour of Norway ble nettopp nevnte Evenepoel for sterk, og Halland Johannessen måtte ta til takke med en fjerdeplass sammenlagt etter to andreplasser, en tredjeplass og en fjerdeplass på etapper.

– Jeg sitter igjen med en følelse av at vi er med der oppe og kjemper. Vi setter oss i posisjoner hvor vi har muligheter til å vinne ritt. Så Tour of Norway er mer en «boost» for motivasjonen enn en skuffelse. Det var en positiv uke, selv om vi ikke hadde de siste og avgjørende marginene med oss, sier 22-åringen.

Hvis man igjen går enda dypere i materien og ser på de fysiske prestasjonene Halland Johannessen leverte over de seks etappene, har man grunn til å være optimist for det som kommer i Frankrike til uken og i rittene i andre halvdel av sesongen.

På den lange stigningen til Gaustatoppen, hvor han ble nummer fire i mål, satte han flere personlige bestenoteringer.

Han har aldri tidligere notert høyere «peak power» over 20 og 30 minutter enn han gjorde den dagen. Enkelt forklart betyr det at han aldri før har presset så mye krefter ned i pedalene i snitt både i 20 minutter og 30 minutter.

– Jeg satte et par personlige rekorder. Rett etterpå var jeg skuffa, men man kan ikke være altfor skuffa når det er noe av det beste jeg noen gang har gjort. Nivået i Tour of Norway var høyt i år, så ting går riktig vei, sier han.

– Det er noe vi prøver å finne ut av

Også Evenepoel og tredjemann Luke Plapp (INEOS) skal ha levert noen av sine beste prestasjoner så langt i karrieren opp til Gaustatoppen.

Det gjør kanskje at etappeseieren som uteble i det rittet er noe enklere å fordøye for Halland Johannessen.

– Er det mulig å sette fingeren på hva som skal til for å gjøre om alle topplasseringene dine til seirer?

– Det er vanskelig å si. Det er noe vi prøver å finne ut av. Det føles sinnssykt nærme noen ganger, men samtidig kan det føles langt unna. Di prøver å finne ut av det, men det vil uansett være viktig å fortsette å stole på seg selv. Og å tørre å gå for det 100 prosent, forklarer han.

I Dauphiné blir det nok av muligheter for en klatresterk allrounder som Halland Johannessen, men samtidig vil konkurransen være enda noen hakk hvassere enn den var i Tour of Norway.

Det største usikkerhetsmomentet er hvordan Halland Johannessen vil klare seg på den fjerde etappen, en flat tempo på 32 kilometer.

– Jeg har ikke kjørt så mange tempoer ennå. Jeg kjørte en kort tempo i Etoile de Bessèges (15.plass), men det var en tempo som passet meg godt (med mål på toppen av en kort bakke, journ. anm.). Vi har hatt aerotesting på bane, og da var de fornøyde. Sittestillingen er bedre nå. Men det er noe jeg må jobbe med, sier han.