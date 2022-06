Norge har bedt flere land om hjelp for å løse nordmenns ferieknipe

– Situasjonen er ganske lik som den har vært. Vi har fått bekreftet fra leverandøren at det fortsatt er samme leveransenivå på antall passbøker. Så det at ventetiden på passbøker kan bygge seg opp nå og at det tar tid å få dokumentene produsert, det gjelder fortsatt.

Slik oppsummerer avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, pass-situasjonen i Norge nå.

Avdelingsleder i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Status quo i ventetidene på passtime og deretter selve passet, gjør at feriedrømmen om utlandet henger i en svært tynn tråd for nordmenn som ikke har gyldig pass.

Har sendt spørsmål til flere land

Da flertallet på Stortinget i mai krevde at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) innfører nye tiltak for å løse passkrisen, sa ministeren i etterkant at de jobbet med ulike løsninger.

Et av tiltakene hun trakk frem var muligheten for å gå sammen med andre land om at nordmenn kan få lov til å legitimere seg med annen ID enn pass. For å gjøre dette mulig må Norge inngå avtaler med landene det gjelder.

Nå røper Justis- og beredskapsdepartementet overfor TV 2 hvilke land de har spurt dette om.

– Vi ser på mulige avhjelpende tiltak for de som ikke får levert pass eller ID-kort før ferien. Alle Schengen-landene er forespurt om de kan tenkes å godta førerkort eller utgåtte norske pass som legitimasjon. Canada, Storbritannia og USA er forespurt om de i en begrenset periode kan godta utgåtte pass, sier Andreas Skjøld-Lorange, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, til TV 2.

Videre sier han at departementet håper på raskt svar, slik at nordmenn som ønsker seg til utlandet i sommer, kan få svar på hvilke land dette blir mulig i.

– Vi håper på snarlig respons med henvisning til forestående sommerferie, men kan ikke per nå si noe mer om når vi har en avklaring.

Advarer nordmenn mot å ta sjansen

Inntil Justisdepartementet får svar fra de ulike landene, advarer de nordmenn mot å ta sjansen på at noen av avtalene går i boks.

– Vi fraråder noen å basere seg på at alternative løsninger kommer i stand, og ingen bør bestille utenlandsreiser i tillit til at annet enn pass og – innenfor Schengenområdet – ID-kort aksepteres, sier Skjøld-Lorange.

Helt siden mars i år har politiet vært tydelige på at selskapet de har hyret inn til å lage norske pass, har leveringsproblemer på grunn av råvaremangel. Da sto mellom 300.000 og 400.000 nordmenn uten pass.

Situasjonen var så kritisk at Politidirektoratet 18. mai så seg nødt til å advare nordmenn uten gyldig pass om å ikke bestille utenlandsferie.

Pågangen ved kontorene som utsteder nødpass var også så stor at Politidirektoratet fra 30. mai innføre strengere krav til hvem som skulle få nødpass og ikke. Feriereiser eller glemt pass er ikke god nok grunn.

TV 2 har tidligere skrevet om at det inntil begynnelsen av 2000-tallet var mulig å forlenge passene med noen måneder, dersom de ikke allerede hadde gått ut. Men med innføringen av maskinlesbare pass og senere elektroniske pass, forsvant denne muligheten.