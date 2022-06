Frustrert Ruud blir nektet å trene før semifinalen

En tydelig frustrert trenerpappa Christian Ruud forsøkte å megle med arrangørene, og det var helt åpenbart at Team Ruud hadde lyst til å trene selv om det regner, men Team Ruud forlot banen rundt klokken 14.20.

Cilic skulle egentlig starte sin trening klokken 14.30, men for øyeblikket er alle treningsbaner stengt.

Tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø mener det er et irritasjonsmoment for Ruud.

– Det er klart at det spiller inn. Han finner nok en bane et sted, Men når man vil at ting skal gå sømløst, så har man ikke lyst til å gå på banejakt før den største kampen du noen gang har spilt. Men jeg håper at det ikke vil spille noen stor rolle, sier han og får støtte av Ruuds analysesjef Øivind Sørvald.

– Det er bare litt brudd på rutinene. De guttene her er så rutinerte at de finner en annen måte. Det er uheldig, men sånn skjer. Vi får håpe det slutter å regne og at de bare spiller litt senere.

– De så frustrerte ut?

– Ja, de ville trene. De har en veldig fast plan og når det blir endret uten… altså de kunne jo ha slått i et kvarter og da ser det dumt ut. Men de finner en løsning.

Kampen mot Cilic begynner tidligst 17.30, men været kan spille en rolle. På kveldens kamparena Court Philippe-Chatrier er det imidlertid tak.

– Det er mer bekymringsverdig at værmeldingen ser ut til å gi regn utover kvelden. Da vil de lukke taket på arenaen, noe som betyr at ballen gå fortere gjennom luften, og det er fordel Cilic som server kanonkuler. Grusen vil oppføre seg raskere. Det kan spille inn. Det høres ut som småting, men dette er reelle problemstillinger. Nadal var ordentlig forbanna da han fikk kveldskamp mot Djokovic istedenfor å spille i stekende sol hvor ting ville gått mye fortere, sier Krogh Sundbø.

