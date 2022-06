Kraftig boligprisvekst: – Føler meg maktesløs

– Prisene skremmer en jo, sier Tanja Sharma (26).

Hun inspiserer rom for rom på en visning av en leilighet på Grünerløkka i Oslo.

Sharma har mistet tellingen på hvor mange visninger hun har vært på siden hun startet boligjakten i 2019.

Uten foreldre som kan stille som kausjonister, frykter hun at boligdrømmen aldri vil bli realisert. Nå jobber også en helt ny faktor mot henne.

BARNEHAGELÆRER: Tanja Sharma stortrives som barnehagelærer, men mener lønnen ikke er nok til å skrape sammen en egenkapital Foto: Alf Simensen / TV 2

«Alt» øker i pris

I leiligheten på 44 kvadrat er plassen overraskende godt utnyttet. Det er en todelt selveier slik at man kan leie ut den ene delen. Prisantydningen har blitt satt til 4.150.000 kroner.

– Denne er egentlig altfor dyr for meg, men jeg kunne kanskje vurdert å kjøpe den sammen med en venninne, sier Sharma.

Hun har vært fast ansatt som barnehagelærer i fire år. Selv om hun er greit fornøyd med lønnen, har den ikke steget så mye de siste årene.

Siden «alt» øker i pris, opplever Sharma at hun har fått betraktelig høyere levekostnader. Dette gjør det nærmest umulig for henne å spare til bolig.

PÅ VISNING: Sharma har vært på mange visninger, denne gangen står en 44 kvadratmeter stor leilighet på Grünerløkka for tur. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Det blir jo umulig, når man ikke har foreldre som har mulighet til å stille opp som kausjonister og når lønnen ikke strekker til, sier hun.

I tillegg mener 26-åringen at selve boligkjøpet har blitt betydelig dyrere.

– Både totalprisen på boligen kan øke under budrunden, også har både fellesutgiftene og rentene økt. Det er mye, sier hun.

Boligprisutviklingen jobber også mot henne. Vi må tilbake til 2009 for å se så kraftig prisvekst i boligmarkedet som nå.

Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norge.

– Det er jo trist for alle i min situasjon at det har steget så mye. For meg som er født og oppvokst i Oslo, blir det jo helt umulig å komme inn på boligmarkedet, sier Sharma.

UTLEIEDEL: Leiligheten på Grünerløkka har en utleiedel, som er attraktiv for førstegangskjøpere, men også små investorer, mener eiendomsmegleren Hassan Øzbal i Privatmegleren, Foto: Alf Simensen / TV 2

Frykter prisene vil øke enda mer

– Hvis man er ung og trenger egenkapital vil det være vanskelig uten hjelp fra familien, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Norske boligpriser steg 1,2 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent, ifølge bruktboligprisstatistikken, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Leder Terje Buraas i DNB Eiendom, frykter den lave tilførselen av nye boliger i sentrale strøk vil heve prisene enda mer fremover.

FÅ NYE BOLIGER: DNB Eiendoms Terje Buraas mener det bygges altfor få nye boliger i storbyene. Foto: TV 2

– Spesielt Oslo-regionen vil få et stort problem om det ikke bygges flere boliger, fordi boligmangelen presser prisene opp, sier han.

I tillegg gjør en usikker situasjon i Europa det vanskelig for utbyggere å få avkastning på nye prosjekter, ifølge Buraas.

– Vi ser også at saksbehandlingstiden i de store byene er katastrofalt lang, og det er for mange restriksjoner, som gjør at utbyggerne ikke bygger det som er mest fornuftig for byen, sier han.

Nekter å gi seg

Nok en visning, endte uten bud for Tanja Sharma.

– Den var jo altfor høyt prisen for meg egentlig, også var den heller ikke helt det jeg lette etter, sier hun.

INGET BUD: Nok en visning endte med skuffelse. Foto: Alf Simensen / TV 2

Selv om hun synes det er nedslående å være på boligjakt i Oslo, planlegger hun ikke å gi seg med det første.

– I Oslo sentrum er det umulig å finne noe jeg har råd til. Du får jo en leilighet på 18 kvadrat til tre millioner kroner, derfor leter jeg videre utenfor bykjernen, sier hun.

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, mener mange unge befinner seg i samme situasjon som Sharma.

Hun forteller at denne gruppen kjøpere oftest er avhengig av forskudd på arv, hjelp av foreldre eller å spare i lang tid for å ha en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

– Denne trenden har vi sett over lang tid. Jeg er bekymret, spesielt for Oslo, hvor det er for lite tilførsel av nye boliger, sier Meier.

– Usosial boligpolitikk

Meier tar til orde for at det bør komme en endring i utlånsforskriften, som hjelper førstegangskjøpere inn i boligmarkedet.

KREVER ENDRING: Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren vil endre forskriften som regulerer hvem bankene kan gi lån til. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg mener det bør lages egne avvikskvoter for førstegangskjøpere, som har betjeningsevne, men ikke nok i egenkapital, sier hun.

Mange førstegangskjøpere har god nok lønn til å betjene et lån, ifølge Meier, men stoppes av at de ikke har klart å spare opp en egenkapital.

– Dette gir en veldig usosial boligpolitikk ved at denne gruppen rett og slett ikke kommer seg inn på boligmarkedet, sier Meier.

Finanstilsynet skal vurdere endringer i utlånsforskriften innen 3. oktober 2022.

Mange vil ha lån

Nordea Eiendom opplever stor pågang fra førstegangskjøpere som ønsker boliglån, hvor et overveldende flertall er avhengig av støtte fra foreldrene.

– Spesielt i Oslo må majoriteten få hjelp, og de som ikke får det, må ofte finne seg en bolig utenfor hovedstaden i stedet, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Eiendom.

SER FREMOVER: Selv om det er for dyrt for Sharma å komme inn på boligmarkedet i Oslo sentrum, gir hun ikke opp. Foto: Alf Simensen / TV 2

For Tanja Sharma er det imidlertid uaktuelt å flytte fra hjembyen sin.

– Tanken har slått meg, men jeg har vokst opp i Oslo og har familie og venner her. Jeg har ikke lyst å flytte fra dem.