Tusenvis gleder seg – én gruppe blir utestengt: – Leit for dem

Bølgeskvulp, båter til kai og tomme hytter.

Siden påske har fem-seks personer vært i full sving med forberedelsene på Tomm Murstads sjøleir, før 750 barn skal gjøre sitt inntog i sommerferien.

– Vi tar frem alt utstyret vi har. Vannskibåter, seilbåter, den store Bavaria-seilbåten. Vi skal pusse opp mange rom, male vegger og sette opp trampoliner, forteller Tomm Murstad junior.

Leiren ligger idyllisk til på Høyerholmen i Oslofjorden, som er en liten svipptur med båt fra Sandvika.

Prislappen for én ukes opphold for ett barn er på 7950 kroner.

Selv om feriekolonier tilbyr en unik opplevelse for de som deltar, er organisasjoner bekymret for at de høye prisene ekskluderer for mange barn.

TV 2 har sjekket prisene på femten av de mest populære sommerleirene. Se prisoversikten lenger ned i saken.

FERIE: 750 barn i alderen 9 til 15 år skal hit i sommer, fordelt utover den ti uker lange skoleferien. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ble utsolgt på ett minutt

Tomm Murstad junior viser ivrig frem alt utstyret, som tar opp mye av plassen ved vannkanten.

– Også har vi rumperister, «Kalle Banan» (en stor oppblåsbar banan som slepes etter båt, mens barna sitter på, journ.anm.) og masse flytende gjenstander. Totalt har vi 48 flytende gjenstander, sier han.

VANN: Tomm Murstad jr. forteller at sjøleiren har spesialisert seg på vannsport, med en god blanding av lek, moro og sikkerhet på sjøen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Det er tydelig at konseptet har slått an hos barna.

Murstad forteller at salget av plasser på leiren åpner til samme tid hvert år: Alltid i november, alltid på en onsdag og alltid klokken 18.

Etter ett minutt og ti sekunder, ifølge han selv, var alle plassene fulltegnet.

– Det er veldig populært å være her. Barna lærer veldig mye om båtliv og hvordan de skal oppføre seg på sjøen. I tillegg er det veldig godt sosialt samvær, og de får mange gode venner, sier han.

UTSTYR: Bare et lite utvalg av utstyret er hentet frem nå, men det er heldigvis fortsatt noen uker igjen til de første barna ankommer. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Majoriteten av barna kommer fra nærområdene, fra kommunene Asker, Bærum og Oslo. I tillegg er det noen barn fra andre norske byer, samt alltid noen fra utlandet, som USA, Tyskland og Italia.

– Hva tenker du om at folk synes dette er en dyr sommerleir?

– Ja, dessverre. Det koster en del, det må jeg innrømme, men barna får veldig mye igjen for å være her. Vi har basert oss på båtlivet, og da koster utstyret mye, sier Murstad.

Han peker blant annet på den store seilbåten som tar med barna på overnatting, og trimaranen, som tidligere var verdens raskeste seilbåt.

TV 2 har kartlagt prisene på femten av de mest populære, private sommerleirene i Norge. Kartleggingen viser at det er store forskjeller i pris.

VANNSKUTER: Denne bryggen fylles opp av vannskibåter i god tid før barna ankommer sjøleiren. Ifølge Tomm Murstad er det Norges lengste vannskibrygge. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Så mye bruker vi på sommerleir

Oksnøen sommerleir og Tomm Murstad sjøleir er de desidert dyreste av tilbudene TV 2 har sjekket. De koster henholdsvis 7850 og 7950 kroner for én uke.

Blant de billigste alternativene er KFUK-KFUM sin sommerleir og Idrettsleir, med priser på mellom 1500 og 2350 kroner for fem dager.

I sommer skal én av tre familier sende barna sine på leirskole eller aktivitetsskole, ifølge en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB.

Undersøkelsen viser også at foreldre i gjennomsnitt skal ut med i overkant av 7300 kroner for sommerleir eller aktivitetsskole til barna.

– Det er en dyr barnevakt, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Hun mener at konsekvensen blir at mange foreldre ikke kan ta seg råd.

– Når det er noen barn i klassen som ikke kan bli med på sommerleir eller aktivitetsskole, så er det klart at det vil det føre til utenforskap, sier Sandmæl.

Hun er ikke alene om den bekymringen.

Les om hva Tomm Murstad tenker om at de høye prisene kan ekskludere barn lenger ned i saken.

Dette koster sommerleir for barn og ungdom: Prisene dekker mellom fem og syv dager med kost, losji og aktiviteter. Prisene inkluderer ikke transport. Furuholmen Friluft sin sommercamp på Grefsenkollen:

4390 kroner.



Gjensidiges sommerleir i Skien:

2900 kroner.





Kultur sommerleir (teater, dans eller musikk) på Skarnes:

Fra 4500 til 6200 kroner, etter når du bestiller.





Rideleir på Myhre gård:

5500 kroner.





Kulturskolen i Tromsøs sommerskole for dansere:

2500 kroner.





Hund- og friluftsleir på Langedrag:

6300 kroner.



Tomm Murstad sjøleir:

7950 kroner.





Hestehagen rideleir:

5000 kroner.





Camp Bjøntegaard:

4590 kroner.





SurfCamp:

3990 kroner.





Oksnøen sommerleir:

7850 kroner.





KFUK KFUM sommerleir på Vier:

2000 kroner (1500 for medlemmer).





Idrettsleiren:

2350 kroner.





Sommer Som Vinter sjøleir:

3600 kroner.





Feriefabrikken Tantebo sin sommerleir i Ørje:

4200 kroner (3900 for medlemmer). Alle de kartlagte leirene arrangeres i privat regi. Flere av sommerleirene tilbyr en søskenrabatt på opptil ti prosent.





Bekymret for økte forskjeller

Kirkens bymisjon er svært bekymret over at forskjellene i Norge fortsetter å øke, noe de mener blir særlig synlig i feriene.

– Vi er i ferd med å få et stort gap mellom de som kan betale mange tusen kroner for et ferieopphold for ett barn og dem som ikke har den samme summen til å betale for mat i måneden engang, sier avdelingsdirektør Janne Olise Raanes.

BEKYMRET: Avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon, Janne Olise Raanes, mener de høye prisene på sommerleir er ekskluderende for mange barn. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Selv om hun ikke klandrer hverken foreldre som benytter seg av ferietilbudene, eller de som arrangerer, kommer hun med en tydelig oppfordring til sistnevnte:

– Alle som arrangerer ting for barn bør tenke gjennom om prisen blir for ekskluderende og om den kan differensieres, sier Raanes.

Organisasjonen viser til sin egen sommerleir, Camp Hudøy, som ved støtteordninger gir barn mulighet til å delta selv om foreldene ikke har råd.

I tillegg ber hun politikerne om å komme på banen.

– Dette er et samfunnsproblem. Politiske løsninger må løfte dem som ikke kan drømme om ferie engang ut av fattigdom.

KRIG: En del av barna sover i hovedhuset, men flesteparten i disse små hyttene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Dessverre må foreldre betale ekstra

På baksiden av hovedhuset, viser Tomm Murstad junior frem en rekke små hytter. Fire barn deler hver av dem med to køyesenger og en kommode til klær.

– Det er alltid krig om hyttene, sier han og ler.

Leiren ble arrangert for første gang i 1960 med 40 barn. Nå kan de huse opptil 65 barn i uken gjennom alle sommerferieukene.

PUSSER OPP: Inne i hyttene er det spartansk, men koselig innredet. Flere av rommene skal pusses opp før årets kull ankommer. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Har dere et tilbud til barn fra lavinntektsfamilier som ikke har råd, for eksempel gjennom organisasjoner?

– Nei, dessverre.

– Kunne dere hatt det?

– Ja, det kunne vi kanskje, men vi er jo et privat selskap.

– Men hva tenker du om at mange barn ikke har råd til å besøke dere?

– Nei, det er leit for dem, holdt jeg på å si. Vi forsøker å holde prisene nede, så mye vi kan, men så mye utstyr koster penger. Da må noen betale for det, og dessverre må foreldrene betale litt ekstra mye, sier Murstad.

IKKE FOR ALLE: Tomm Murstad forteller at de prøver å holde prisene nede, men vedgår at sjøleiren ikke er for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Har dere som driver med dette et ansvar for å involvere dem som ikke har råd også?

– Nei, hva skal jeg gjøre for noe da? Vi får ikke noe støtte av kommunen eller staten til å drive. Dette er en leir med masse utstyr, vi har ikke fotballbaner og sånne ting, og derfor koster det også en del å være her, sier han.

– Ikke fornøyd

TV 2 har spurt barne- og familieministeren om hva hun synes om prisene foreldre med ut med for at barna skal delta på sommerleir.

– Det er dyrt og en stor regning å betale for mange. Det kan være at familier detter ut, det er helt klart, sier Kjersti Toppe (Sp).

På spørsmål om hva regjeringen konkret skal gjøre for å gi barn like muligheter til å delta, viser hun på nytt til at regjeringen har styrket tilskuddsordningen hvor frivilligheten og kommuner kan søke støtte til ferietiltak, samt forslaget i revidert om å styrke utstyrssentralene.

– Hvorfor kan dere ikke gi støtte til de private tilbudene også, slik at flere barn kan delta på disse?

– Vi gir tilskudd til kommunene, så kan de bestemme om de støtter frivillige, private eller arrangerer ferietilbud selv, sier Toppe.

TILTAK: Familieminister Kjersti Toppe kom ikke med noen ny tiltak som skal utligne forskjellene mellom barn nå, men forteller at de følger situasjonen. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Asker kommune, hvor Tomm Murstad sjøleir ligger, forteller at de jobber målrettet for økt deltagelse og redusert utenforskap blant barn og unge.

– En rekke tilbydere av sommerferieaktiviteter som har søkt aktivitetspotten om tilskudd, har fått innvilget støtte, litt avhengig av varighet på aktiviteten. Tomm Murstad ikke søkt, og dersom de er en kommersiell aktør innvilger heller ikke kommunen støtte, sier Bente Flygind, virksomhetsleder idrett og friluftsliv.

– Burde ikke dere ha gjort mer?

– Jeg vil aldri være fornøyd, så lenge det er barn og familier som strever. Å hindre forskjeller og gi alle barn og unge samme mulighet til å delta, er et viktig område for regjeringen, så dette vurderer vi hele tiden, sier Toppe.