Slik kan Millehaugen bli straffet om han blir pågrepet

Dersom drapsdømte Stig Millehaugen (53) blir pågrepet, er det to grunner til at han kan sitte lengre bak murene.

Over fire døgn er gått siden Millehaugen ikke kom tilbake fra permisjon klokka 15 i Trondheim fengsel onsdag.

Politiet etterforsker rømmingen til den drapsdømte 53-åringen i håp om å få han pågrepet.

Jakten på ham har høy prioritet i politiet fordi han er dømt til 21 års forvaring, som betyr at domstolen mener at det er fare for gjentakelse.

Selv om 53-åringen allerede soner en streng straff, kan han få en tilleggsstraff om han blir pågrepet fordi han har vært på rømmen.

Blir Millehaugen pågrepet, kommer Kriminalomsorgen til å anmelde forholdet. Det opplyser regiondirektør Tore Råen i Kriminalomsorgen Nord til TV 2.

POLITIINSPEKTØR: Trude Buanes i Oslo politidistrikt Foto: TV 2

Om han får lengre straff, er det domstolen som bestemmer. Ifølge politiinspektør Trude Maren Buanes er det Statsadvokaten som vurderer tiltale når en person sitter på forvaring.

Strengere soningsforhold

Ifølge advokat John Christian Elden kan en innsatt som har vært på rømmen straffes med en tilleggsstraff på inntil seks måneder, skriver han i Store norske leksikon.

Den innsatte må også regne med strengere soningsforhold og reduserte muligheter for fremskutt løslatelse, ifølge Elden.

Det bekrefter også Kriminalomsorgen.

– Rømmingen kan ha konsekvenser for den videre progresjonen under soningen, sier Råen, som understreker at han ikke vet hva slags konkrete konsekvenser Millehaugen kan få.

For eksempel får han ikke permisjon alene igjen med det første, som da han rømte onsdag.

Råen sier generelt at personer som sitter på lavsikkerhetsfengsel og rømmer, kan havne på høysikkerhetsfengsel etter rømming. Millehaugen soner allerede i et høysikkerhetsfengsel.

En annen faktor som gjør at tiden bak murene blir lengre, er at idet en person rømmer fra fengsel, stopper soningstiden. Det betyr at tiden man er borte fra fengsel, må man ta igjen når man er tilbake i fengsel, opplyser Råen.

TOK FLY: Stig Millehaugen tok fly fra Trondheim til Oslo onsdag. Foto: Politiet

Det som i hvert fall kan ha betydning for om man får mye lengre fengselsstraff, er om han begår nye, straffbare handlinger.

– På et generelt grunnlag vil nye straffbare forhold ha betydning for spørsmål om videre forvaring, sier politiinspektør Trude Maren Buanes til TV 2.

Stig Millehaugen på rømmen

Verst for en selv

Tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen sier at å rømme fra fengsel er verst for en selv, såfremt man ikke begår kriminelle handlinger.

– Å rømme rammer han selv. Hvis han returnerer til fengsel, kan han få mindre bevegelsesmuligheter i en periode, sier Abrahamsen til TV 2.

Han tviler på at Millehaugen melder seg for politiet, fordi da hadde han ikke rømt i utgangspunktet.

I 1992 rømte Millehaugen fra soning i Berg kretsfengsel og meldte seg selv for politiet. Han rømte også fra soning i oktober 2000 og ble først pågrepet åtte måneder senere, i juni 2001.

Abrahamsen tror Millehaugen holder seg i en dekkleilighet.

– Der kan han holde seg lenge og samarbeide med personer han har tillit til, sier han.