Ronaldos beskjed til den nye treneren

Etter Manchester Uniteds fiaskosesong, som endte troféløst og på en skuffende sjetteplass på tabellen, har Erik Ten Hag en formidabel oppgave foran seg med tanke på å løfte laget neste sesong.

Ten Hag, som ledet Ajax til tre ligatitler og to hjemlige cuptroféer, blir ønsket velkommen av Manchester Uniteds største stjerne, Cristiano Ronaldo.

Men Ronaldo kommer samtidig med en klar oppfordring til den nye treneren.

– Jeg vet at han gjorde en fantastisk jobb i Ajax, og at han er en erfaren trener. Men vi må gi ham tid, og ting må endre seg her, slik han ønsker, sier Ronaldo, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg håper vi får suksess, for Manchester United trenger å bli suksessfulle. Så jeg ønsker ham all hell og lykke, lyder det fra superstjernen som scoret 18 mål på 31 ligakamper for klubben forrige sesong.

Spillere som Jesse Lingard, Juan Mata og ikke minst Paul Pogba blir ikke med videre under ledelse av Ten Hag kommende sesong. Alle har forlatt klubben.

Foreløpig er det noe usikkert om Ronaldo blir med videre. På ryktebørsen er det blitt hevdet at Ronaldo er misfornøyd med situasjonen på Old Trafford etter den skuffende sesongen, og ønsker seg bort.

Portugiseren hevder imidlertid at han er lykkelig i Manchester United, og avviser at han ønsker seg et klubbskifte.

– Jeg var veldig fornøyd med å være tilbake her i klubben hvor jeg fikk mitt gjennombrudd. Og jeg er fremdeles glad for å være her. Det viktigste for meg er å bidra til at vi vinner kamper og vinner noen troféer. Jeg tror fremdeles på at Manchester United vil vende tilbake der vi hører hjemme. Av og til kan det ta litt tid, men jeg har troen, konstaterer superstjernen.