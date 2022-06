Skule fjerna Pride-flagg: – Det gjer vondt for mange

Rundt heile verda blir Pride markert gjennom juni månad. I Bergen startar feiring og markering allereie laurdag 3. juni gjennom Bergen Pride.

Torsdag denne veka hengt opp eit stort pride-flagg på Danielsen vidaregåande skule i Bergen. På flagget stod det «Å elske er en menneskerett».

Christian Onstad Kalvik (18) er elev ved den kristne vidaregåande skulen. Han sette pris på initiativet til medelevane, men allereie dagen etter var det borte.

SÅRA: Elev Christian Onstad Kalvik (18) blei skuffa og såra då skuleleiinga ikkje støtta Pride-markeringa. Foto: Privat

– Flagget blei spreidd rundt på skulen av elevar. Men i staden for å sikre flagget, fjerna skulen det totalt, seier Onstad Kalvik.

– Veldig krenkande

Ifølge eleven kom det ein beskjed frå rektor Birger Danielsen over høgtalaren om at skulen ikkje støtta markeringar som dette.

– Han sa at flagget ikkje skulle festast på skulen sine eigedommar, for dette var ikkje noko skulen støtta eller stod for som ein kristen privatskule.

Onstad Kalvik er sjølv bifil. Han blei overraska over beskjeden fra rektoren, ettersom han ikkje ser på Pride som ei form for politisk markering.

– Eg blei såra og følte det var veldig krenkande. Det å elske er ein menneskerett, det er ikkje politisk. Det er det kristendommen står for, å elske din neste.

«Kan fremstå som at alle støtter Pride»

Til TV 2 gjengir rektor Danielsen kva han sa til elevane då leiinga bestemte seg for å fjerne flagget. I uttalinga seier Danielsen blant anna at Pride blir brukt på forskjellige måtar, og for mange blir det opplevd som ei politisk markering, noko skulen ikkje bruker å tillate.

Vidare skriv han at Pride-røyrsla er tett knytt opp til organisasjonen FRI som har eit tydeleg standpunkt i samlivsspørsmål skulen ikkje støttar.

«Når det henger et Pride-banner i Lysgården kan det imidlertid se slik ut. Da blir det utfordrende fordi det kan fremstå som om at alle støtter pride, eller at skolen gjennom at banneret henger der, støtter hele agendaen som ligger bak Pride, noe vi altså ikke gjør.»

Danielsen VGS er ein kristen privatskule i Bergen sentrum. På heimesida til skulen står det at den har stor takhøgde og eit stort mangfald i elevgruppa.

Det meiner Onstad Kalvik framstår som hyklersk etter hendinga fredag.

– Eit Pride-symbol kan bli opplevd ulikt av ulike elevar, skriv Danielsen i ein e-post.

Han legg vekt på at det også er viktig å verne om elevar som kan oppleve at dei ikkje har reell fridom til å la vere å gi si støtte til Pride dersom eit slikt flagg heng i fellesområdet på skulen.

Hang opp fleire flagg

Ifølge Onstad Kalvik var det delte meingar blant elevane om Pride-flagget. Nokre var nøytrale, andre ville ha det fjerna, medan nokre meinte det burde bli hengt opp igjen.

FERDIG: Christian Onstad Kalvik (18) er avgongselev ved Danielsen vgs. Foto: Privat

– Det er skadande mot elevar som er i skapet eller som ikkje veit så mykje om korleis homofile har det. Og det gjer vondt for mange.

Etter at det store flagget blei fjerna av skuleleiinga har elevar hengt opp A4-ark med pride-flagget og den same teksten som på det originale flagget på dører og i klasserom.

FLEIRE FLAGG: Etter at skuleleiinga tok ned det store flagget har det kome fleire opp på dører og veggar på skulen. Foto: Privat

– Det skulen gjorde er veldig krenkande mot samfunnet og den gruppa menneske. Eg har heldigvis berre tre skuledagar igjen og så er eg ferdig, seier Onstad Kalvik.

Spesiell markering

I juni kvart år blir Pride arrangert og markert over heile verda. I Noreg vil det vere markeringar og fest fleire stadar i landet gjennom heile månaden.

Under markeringa blir det arrangert paradar, konsertar og folkefestar. I år er det ei spesiell markering då det er 50 år sidan avkriminaliseringa av sex mellom menn.