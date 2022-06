LO vil ha boikott av Israel

Vedtaket ble gjort med stort flertall, ifølge avisen.

I en uttalelse sier LO at Norge må jobbe for en vid våpenembargo mot Israel, samt innføre et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder.

I tillegg ønsker LO en boikott av kultur- og sportsaktiviteter som tjener okkupasjonsmakten.