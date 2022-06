Mortensrud-skytingen: – Sterke bevis for selve hendelsen

Torsdag meldte en mann seg selv til politiet i sammenheng med at en mann i 20-årene ble funnet skutt på Mortensrud søndag.

– Jeg kan bekrefte at en person er pågrepet etter å ha meldt seg selv til politiet. Han er siktet for grov kroppsskade, sa krimleder Stian Holm i Oslo politidistrikt til TV 2.

Fredag ettermiddag er den siktede fremdeles ikke avhørt.

– Han har ikke ønsket å la seg avhøre enda, men har samtykket til fengsling, sier Per Thomas Omholt i Oslo politidistrikts enhet øst, til TV 2.

FUNNET SKUTT: Mannen i 20-årene ble funnet i nærheten av der politiet mener han ble skutt. De mener det var tilfeldig at det skjedde på Mortensrud. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Sterke bevis

Politiet håper å få mannen i avhør neste uke, og mener de har sterke bevis som knytter han til hendelsen.

– Vi har ganske sterke bevis for selve hendelsen, så det blir bevis i forhold til bakgrunn som blir viktig å hente, sier Omholt.

Han forteller at politiet også har hypoteser om bakgrunn og motiv.

– De sterkeste er at dette er et oppgjør mellom disse to, eller eventuelt i et miljø. Det blir sentralt for oss å finne ut.

Omholt ønsker ikke å gå i detalj på hva oppgjøret skal ha handlet om.

Ikke tatt stiling til skyldspørsmål

Den siktedes forsvarer, Inam Ali, sier til TV 2 fredag at hans klient ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet. Han bekrefter at han ikke har ønsket å la seg avgjøre, men ønsker ikke å gå inn på grunnen til det.

– Det kan være mulig han lar seg avhøre senere, sier Ali.

Han vil ikke kommentere politiets hovedhypotese om at motivet er et oppgjør mellom siktede og fornærmede.