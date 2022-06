– «Sterke menn» er de som er de svake

– Det er såkalte «sterke menn» i flere land som reduserer ytringsfriheten. Men det er jo de som egentlig er svake, for de tåler jo ikke konkurranse om makt, sier Anniken Huitfeldt til TV 2.

Hun deltar på yttringsfihetskonferansen World Expression Forum som ble arrangert i forbindelse med litteraturfestivalen på Lillehammer denne uka.

– De er nødt til å redusere opposisjonens evne til å overta makta eller pressens evne til å kritisere politikerne og det er egentlig et tegn på svakhet.

– Vil overlate det russiske folket til statspropagandaen

Redaktøren av den regimekritiske russiske avisen Novaja Gazeta, Dmitrij Muratov, som fikk nobels fredspris i 2021 sammen med den fillipinske redaktøren Maria Ressa, mener det er nettop det Russlands president driver med.

Han mener målet til Putin er å isolere det russiske internettet fra resten av verden.

MEDIA-HOLOCAUST: Redaktør og grunnleger av den russiske regimekritiske avisen Novaja Gazeta, Dmitrij Muratov, mener den russiske staten vil utrydde alle alternative medier. Foto: Dmitrij Muratov

– Blokkeringen av store sosiale nettverk og nettsteder og forfølgelsen av journalister, inkludert bruken av gateterror er faktisk allerede, unnskyld uttrykket, som et media-holocaust, sier Muratov.

Han mener at målet er utryddelsen av alternative medier.

– Journalister er gjort til utstøtte og fiender av folket, såkalte utenlandske agenter.

– Men hvorfor alt dette? spør Muratov seg selv på videooverføring fra Russland, og fortsetter:

– Regjeringen har bestemt seg for å overlate det russiske folket til statspropagandaen.

Må samle superheltene

Muratovs medvinner av fredsprisen, redaktør for den undersøkende fillipinske nettstedet Grappler, mener det er mange eksempler verden rundt på at ytringsfrihet og frie medier blir kneblet av autoritære ledere.

ADVARER: Nobelprisvinner Maria Ressa advarer om at hver og en av oss har et ansvar for å forsvare sannheten for å hindre at demokratiene går i oppløsning. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Under yttringsfrihetskonferansen WEXFO på Lillehammer advarer hun om at demokratier verden over står i fare hvis ikke hver og en av de som lever i frie demokratier står opp for sannheten.

– Det er dette jeg mener når jeg ber folk som lever i demokratier om å virkelig tenke over hva de vil ofre for sannheten, for det er dette det dreier seg om, sier Ressa.

– Jeg har ikke snakket om dette, men jeg kaller det «avengers assemble-moment». Vi må samle superkreftene nå! Jeg tenker at demokratiet er ødelagt. Vi vil ikke at det skal feile fullstendig, sier hun videre.

Vil ha lovregulering

Ressa understreker viktigheten av at man ikke kan ha forskjellige virkeligheter.

– Russland og Ukraina er et perfekt eksempel. Hvem tror hva? Hvordan kan vi ha mange versjoner av virkeligheten? Vi hadde ikke det tidligere. Vi burde ikke ha det, sier hun.

Maria Ressa mener algoritmene som bestemmer hvem som får se hva på sosiale medier er en sterkt medvirkende årsak til polariseringen vi ser i verden.

– Våre sinn er inngangsporten til virkeligheten, til å forandre virkeligheten. Og det at naturlovene i den fysiske verden ikke eksisterer i den virtuelle verden, er årsaken til at du ser det du ser i dag. Det faktum at hat, sinne, konspirasjonsteorier er det som får størst distribusjon. Det er dette som gjør at du får hendelser med masseskytinger, sier Ressa.

– Det er ikke bare informasjon, det er en manipulasjon av biologien vår som ærlig talt burde vært forbudt for lenge siden, legger hun til.

– Hva kan vi gjøre for å sikre ytringsfriheten?

– Jeg tror du først må innse at «de og oss», i gruppen og utenfor gruppen, er en følelsesmessig manipulering av populistiske autoritær-stil ledere. At vi blir manipulert når «det er oss mot dem».

Maria Ressa er pessimist på vegne av demokratiet så lenge algoritmene i de de sosiale mediene sørger for større spredning av innhold om denne stilen av lederskap..

– Det er designen (av de sosiale mediene) som splitter oss og radikaliserer oss og sender oss ned i kaninhullet.