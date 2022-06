Bru over Badderen opnar neste veke – her er arbeidet i gang

Statens Vegvesen sa i dag at den midlertidige brua over Badderen kan opne opp allereie neste veke. No er dei byrja på arbeidet med å få sett opp den midlertidige bruløysinga.

Noreg vart delt i to når brua over Badderen i Kvænangen byrja å kollapse tysdag kveld. Statens Vegvesen har sidan det holdt på med ei reserveløysing som kan sikre biltrafikk over elva.

Løysinga vart å frakte ei reservebru frå Molde til Kvænangen. Det fyrste estimatet vart sagt å vere to veker før naudløysinga var ferdig.

Men no seier Statens Vegvesen at brua kan opne allereie før neste helg.

Kan gå som normalt

Fredag kveld byrja arbeidarar på å sette opp fundamentet til den midlertidige bruløysinga. Statens Vegvesen håpar arbeidet med sjølve brua vil kunne byrje allereie i morgon.

Statens Vegvesen håper med det at trafikken på E6 i Nord-Troms kan gå som normalt frå neste veke att.

Kontorsjef for Bruberedskap i Statens Vegvesen, Gunnar Haugen, seier i ei pressemelding at dersom alt går etter plana kan brua trafikkerast allereie i slutten av neste veke.

I løpet av torsdag kveld og natt til fredag har til saman ti vogntog frakta nærare 200 tonn brumateriell frå Statens Vegvesens beredskapslager i Molde til Nord-Troms.

Den midlertidige brua som no kjem på plass vert lengre enn den eksisterande brua.

Her byrjar dei arbeidet

For å få den midlertidige brua ferdig til neste helg kjem arbeidet til å fortsette gjennom pinsehelga.

Den midlertidige brua vert bygd over den gamle brua. Årsaka til dette er at arbeidet for Statens Vegvesen vil ta kortare tid.

Ved å benytte seg av dei gamle endane på brua, kan desse fungere som eit feste for bruendane.

Naudløysinga vert 12 meter lenger enn den gamle brua og vert i staden for 38 meter, 50 meter lang. Statens Vegvesen forklarer dette med at det vert tryggare for bilistane.

Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Brua dei no set opp vert for same lasteklasse som den gamle brua over Beddaren. Dette sikra at brua held same standard som riksvegsnettet i området.