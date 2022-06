Audi Quattro: Bare modellbetegnelsen får hjertet til å slå fortere hos mange bilentusiaster. Det handler om rally, om en avansert og innovativ bil som var forut for sin tid – og som for lengst har blitt en legende.

Bare 11.452 eksemplarer ble produsert av bilen som gjerne kalles Urquattro, fra 1980 til 1991. En av dem holder til på Skedsmokorset og er eid av Jan Tore Kopperud (53).

Han jobber hos den norske importøren av blant annet Audi. Her handler det altså om lidenskap, både jobbmessig og privat.

Nei, bokstavene på dette skiltet er naturligvis ikke tilfeldige. Jan Tore Kopperud er en mann med sans for detaljer.

Helst med vinduene nede

– Jeg realiserte en drøm da jeg kjøpte bilen tilbake i 2007. Jeg fant den i Sveits og tok faktisk sjansen på å kjøpe den usett, forteller Kopperud.

Da hadde bilen vært eid av et eldre ektepar. Da mannen gikk bort, byttet kona til en Audi A3. Og Quattroen havnet altså i Norge. Her har den levd et trygt og godt liv siden.

– Jeg bruker den kun på fine dager og helst med vinduene nede. Da får jeg fullt utbytte av den herlige motorlyden til 2,2-literen med fem sylindre, forteller eieren når vi møter ham hjemme på gårdsplassen.

Jan Tore Kopperud har eid bilen i 15 år. I løpet av denne tiden har også verdien på den steget betydelig.

Bli med på kjøretur

Quattro har vært gjennom en pen prisøkning de siste årene. Nå må du regne med å bruke fra rundt 50.000 euro, eller 500.000 kroner, for et pent eksemplar. Og sjansene for å finne én i Norge er ikke så veldig stor.

– Nei, Tyskland og Sveits er nok de beste stedene å lete. Der ble de fleste solgt nye. Mange av disse bilene har også blitt hardt kjørt, forteller Kopperud.

I videoen i denne artikkelen får du møte ham og bilen – og du får bli med på kjøretur. Som liten bonus tar vi også en tur ned i kjellerstua til superentusiasten. Der lever han nemlig ut en annen stor lidenskap!

