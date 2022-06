Dronningen uteblir fra egen feiring – Harry og Meghan er til stede

Det har lenge vært spørsmål rundt helsen til den britiske dronningen, som det siste året har vært fraværende fra en rekke arrangementer.

Fredag feries hennes 70-årsjublieum som monark, og St. Pauls katedral skal avholde takkegudstjeneste. Men 96-åringen har måttet avstå fra sin egen feiring, som blant annet gjester statsminister Boris Johnson, tidligere statsminister Tony Blair og prins Charles.

Dronningen har også meldt avbud fra morgendagens hesteveddeløp, som også er en del av den fire dager lange feiringen.

Prins William og hertuginne Catherine ankom kort tid før gudstjenesten startet 12.30. Tidligere statsminister Tony Blair og kona Cherie Blair. Tidligere statsminister David Cameron og kona Samantha Blair. Tidligere statsminister Theresa May og mannen Philip May.

– Man har kanskje skjønt at dette er den siste sjansen man har til å hylle og takke dronning Elizabeth II for det hun har gjort for Storbritannia, sier historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

Prins Charles, dronningens sønn, var til stede under gudstjenesten.

Harry og Meghan til stede

Til stede fredag er også Harry og Meghan, som har fløyet inn til Storbritannia fra Canada for anledningen. De deltar dermed på sin første offentlige tilstelning på over to år. Forrige gang var under en gudstjeneste i Westminster Abbey i mars 2020.

Paret ankom katedralen klokken 12 og vinket til tilskuerne på vei inn.

Britain's Prince Harry and wife Meghan arrive for the National Service of Thanksgiving held at St Paul's Cathedral during the Queen's Platinum Jubilee celebrations in London, Britain, June 3, 2022.

Men selv om Prins Harry og Meghan Markle deltar på jubileumet, deltok de ikke under den offentlige opptredenen på balkongen til Buckingham Palace under Trooping the Color sammen med de andre kongelige.

Bakgrunnen for dette er at de valgte å trekke seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler for litt over to år siden.

Flere kjente politikere og kongelige er til stede under gudstjenesten.

Selv om paret ikke deltok på den offentlige opptredenen på balkongen, ble de observert av kameraer i nærheten.

På et av bildene ser man at hertuginnen hysjer på de kongelige barna Savannah, Isla Phillips og Lena og Mia Tindall.

Første møte med dronningen

Dette er Prins Harry og Meghans datter Lilibets (11 måneder) første tur til Storbritannia, og hennes første møte med dronningen og oldemoren hennes, som hun også er oppkalt etter, ifølge Vanity Fair.

Prins Harry og Meghan Markles beslutning om å trekke seg fra sine kongelige plikter skapte store overskrifter, og blir ofte omtalt som «Megxit», inspirert av ordet britene bruker i omtalen av sin egen EU-exit, kjent som «Brexit».

– Britene elsker dronningen, og har derfor mye motstand mot Harry og Meghans exit. Og til dels gir de Meghan skylden for å ha tatt Harry bort fra familien, har kongehusreporter i Se og Hør, Caroline Vagle tidligere sagt i et intervju med TV 2.

Londons gater er fylt av briter som feirer dronning Elizabeth.

– Bekymringsverdig

Den populære dronningen var til stede på balkongen til Buckingham Palace torsdag, men formen holdt ikke fredag.

– Var det en ting hun ville delta på under feiringen, var det denne gudstjenesten. Men det var hun altså ikke i form til, og det er jo bekymringsverdig, sier Isaksen.

Dronningen viste seg på balkongen fra Buckingham Palace torsdag.

Fra oktober 2021 har dronningens helse gått nedover, og hun har blant annet måttet kansellere åpningen av kirkemøtet, som hun aldri tidligere har gått glipp av, i tillegg til julegudstjenesten og parlamentsåpningen.

De eneste gangene hun har gått glipp av parlamentsåpningen har vært når hun har vært gravid.