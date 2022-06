– Det kan bli voldsomt hvis vi ikke lykkes

Høsten 2021 ble et dystert rekordår når det gjelder antall pukkellaks som invaderte nordnorske elver.

Nå kan 2023 bli katastrofalt dersom man ikke gjør noe.

– Det kan bli hundretusenvis i enkelte elver, og potensielt millioner av pukkellaks i de største elvene, advarer Eirik Frøiland, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

KAMP MOT KLOKKA: – Norge har et ansvar for å forhindre spredning til andre elver og land, sier Eirik Frøiland, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. Foto: Kurt Ivar Amundsen

– Problemet vil bre seg til elver stadig lenger sør. Norske elver vil fungere som et brohode for videre spredning til andre land, som Island, Grønland og Skottland. Norge har et ansvar for å forhindre, sier Frøiland.

I stort sett alle elver i Finnmark ble det registrert pukkellaks i fjor, men også i elver lenger vest og i sør.

Større enn forutsett

Så langt sør som i Lofoten fikk sportsfiskere store mengder pukkellaks når de fisket fra land og båter.

– Vi tror vi får ytterligere økning i 2023, men det avhenger av veksten og overlevelsen til pukkellaksen i havet de neste 12 månedene, sier Frøiland.

I vinter tok finske forskere flere prøver i elven Vetsijoki, som er en sideelv til Tanaelva i Finnmark. Undersøkelsen viste store mengder levende yngel under isen.

Det er også blitt gjort undersøkelser andre steder.

– Overlevelsen har vært god. Det var mer gyting jo lenger øst man kom i 2021, og mengdene smolt vil naturligvis ha sammenheng med gytingen i den enkelte elv, sier Frøiland.

Lokale jeger- og fiskeforeninger jobbet på spreng hele høsten for å bli kvitt den fremmede arten.

– Helt jævlig

En enorm dugnadsinnsats ble lagt ned, men til lite nytte flere steder.

Noen av de som prøvde å ta opp kampen var lokale fiskere tilknyttet Repparfjordelva i Kvaldsund kommune i Finnmark.

JÆVLIG: I fjor høst fikk lokale fiskere i Repparfjordelva i Kvalsund kommunen i Finnmark, enorme mengder med pukkellaks. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Det er rett og slett helt jævlig. Det er enormt med pukkellaks, og vi har kjempet en kamp i hele sommer, sa Geir Skogheim, styremedlem i Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening til TV 2 i fjor høst.

Pukkellaksen er en fremmed fiskeart som er uønsket i norsk natur.

Den hører hjemme i elver som munner ut i Stillehavet, og har spredd seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland.

– Hvilke konsekvenser får de enorme mengdene med pukkelaks?

– Det er det forsket lite på. Det vi vet er at pukkellaksen kan fortrenge atlantisk laks, sjøørret og sjørøye. Så vet vi at vannkvaliteten blir dårlig når mye pukkellaks dør og råtner på høsten. Det er også andre mulige negative konsekvenser, ifølge risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen for mat- og miljø, sier Frøiland.

ROGN: Pukkellaksen blir kun to år og formerer seg i rekordfart. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Miljødirektoratet har nå opprettet en nasjonal kompetansegruppe som skal se på ulike fangstmetoder. I tillegg skal de gi å gi råd om hvilke vassdrag innsatsen bør rettes mot.

Kunstig intelligens

Ett av de selskapene som ønsker å bidra til å stoppe invasjonen av pukkellaks, er det private selskapet Troll Systems i Bodø.

De samarbeider med globale Huawei om å bygge ei fiskefelle som ved hjelp av kunstig intelligens skal stoppe pukkellaksen.

KUNSTIG INTELLIGENS: – Denne fiskefellen inneholder et kamera som skiller de ulike artene. Fellen skal testes ut i Storelva i Berlevåg snart, sier Rune Rørstad, daglig leder, Troll Systems. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Det er utviklet et kamera som står inne i fiskefellen. I løpet av et nanosekund skiller den ut de ulike fisketypene. Artene som hører til i elven, får passere. Det betyr at uønsket pukkellaks blir stengt ute ved hjelp av et hinder, sier Rune Rørstad, daglig leder i Troll Systems.

De første testene med bruk av kunstig intelligens (KI) ble gjort i Berlevåg i fjor.

Nå skal man bygge videre på de oppløftende testresultatene fra i fjor sommer.

– Vi ser fram til fase to i prosjektet. Med de resultatene vi oppnådde i fjor, er jeg ikke i tvil om dette skal bli en suksess. I fjor ble det ikke skilt ut fisk, det skal vi gjøre i år. I fjor lærte KI-modulen, med over 90 prosents treffsikkerhet på millisekunder, å gjenkjenne artene som passerte, sier Geir Kristiansen, leder i BJFF.

Aldri før har Miljødirektoratet satset så tungt på å bli kvitt pukkellaksen som nå.

Tidenes satsing

Statsforvalteren i Troms- og Finnmark har fått 10 millioner kroner til å kjøpe inn og teste ut ulike feller som skal stoppe pukkellaksen i å gyte.

PUKKELKRIG: Miljødirektoratet har startet tidens kam for å bli kvitt pukkellaksen fra Norske elver. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Vi satser på å etablere ulike typer fiskefeller i så mange elver som mulig, og ut i fra de ressursene vi får tilført. Utsortering av pukkellaks i elvemunningen er det viktigste tiltaket for å begrense arten, men det pågår også mye annet. Vi ønsker å få mer kunnskap om pukkellaksen og de konsekvensene invasjonen kan få, sier Eirik Frøiland, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

– Er dette en tapt kamp?

– De kan bli voldsomt hvis vi ikke lykkes, men vi tror vi kan få kontroll på dette. Vi vet hva som skal til, men det er ressurskrevende, sier Frøiland.

Pukkellaksen lever i kun to år og blir rundt et par kilo.

Det er først når stillehavslaksen går opp i elvene at den enorme forvandlingen starter. Fisken får en pukkel på ryggen, og blir svært aggressiv.

Etter hvert ser den ut som et monster, råtner og dør.

I OPPLØSNING: Pukkelaksen råtner og biter ramler av enda mens fisken er i live. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Så lenge pukkellaksen blir fanget i havet, eller i munningene til vassdragene, er det en god matfisk. Derfor jobbes det også med ulike tiltak for å få fisken som en matressurs.

Nevnte Repparfjordelva i Finnmark er en av de mange elvene som Miljødirektoratet nå skal teste nye laksefeller i.

– Der blir det installert en ny flyteristfelle i år. Denne skal prøves ut i noen uker, og deretter lagres på land over vinteren til bruk i 2023. Dersom dette blir vellykket, vil det være en aktuell felletype for flere elver av samme størrelse, sier Frøiland.

Det er en kamp mot klokken som nå er i gang.

Det var ille i 2021, og årene 2023 og 2025 kan bli katastrofale med tanke på mengden pukkellaks.

– Hva om man ikke lykkes?

– Da blir pukkellaksen veldig raskt den mest tallrike laksearten i Norge, og kanskje andre land rundt Atlanterhavet. Det føyer seg inn i rekken av alvorlige trusler mot den atlantiske laksen, som allerede har store problemer, forteller Eirik Frøiland, seniorforsker hos Miljødirektoratet.