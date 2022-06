Den debuterte tilbake i 1998 og har i flere generasjoner vært regnet som en av de beste SUV-ene du kan kjøpe. Lexus RX har også utmerket seg med lavt støynivå, høy komfort og mye utstyr.

Mer enn 3.5 millioner eksemplarer er solgt verden over siden introduksjonen i 1998. 300.000 av dem i Europa

Nå er det klart for en helt ny generasjon, som er den femte i rekken. Den viktigste nyheten for Norge er at den nå også kommer som ladbar hybrid, RX 450h+ er navnet på denne utgaven.

65 kilometer på strøm

Den er forventet å bli den mestselgende RX-modellen i vår del av verden og kommer med en 2.5-liters hybridmotor og et batteripakke på 18.1 kWt. Den elektriske motoren på bakakslingen sørger for firehjulstrekk. Drivlinjen byr til sammen på 309 hestekrefter.

Endelig rekkevidde er ikke offisiell, men Lexus går ut med 65 kilometer på strøm. De understreker også at drivlinjen skal være effektiv når batteriet er tom, da bytter bilen til det avanserte fjerde-generasjons selvladende hybridsystemet. På strøm er toppfarten 135 km/t.

Designet har med seg ganske mye fra forgjengeren.

Mer førerfokusert

Takket være ny plattform er vekten kuttet med 90 kilo, sammenlignet med utgående modell. Bilen er like lang som forgjengeren, men høyden er redusert med 10 mm, noe som har resultert i 15 mm lavere tyngdepunkt. Akselavstanden er forlenget med 60 mm.

Lexus RX debuterte tilbake i 1998 og har vært en stor suksess for merket.

RX er utstyrt med Lexus Safety System+ som standard. Det betyr bedre pre-kollisjonssystem og en ny proaktiv førerassistanse og utvidet sikkerhetspakke. RX har også den nyeste multimedieplattformen med «Hei Lexus» stemmeassistanse og Lexus Link app.

For å gjøre kupéen mer førerfokusert, utviklet Lexus det de kaller Tazuna-konseptet. Det ble først introdusert i nye NX og RZ, og finner nå veien inn i nye RX. Navnet henter det fra det japanske ordet for tømmene man styrer en hest med. Tazuna fokuserer på direkte, men likevel intuitiv kontroll.

Lexus kjører sin egen stil på interiør, men også her er det høy skjermfaktor.

Syntetisk skinn

I kupéen er informasjonskilder, som multimedieskjermen, multiinformasjonsskjermen, head-up displayet og målere med nøkkelinformasjon gruppert slik at informasjonen kan leses med minimale øye- og hodebevegelser.

I likhet med flere andre bilprodusenter, satser Lexus nå på syntetisk skinn. I Comfort-graden er setene, rattet og girvelgeren trukket i kunstskinn. Her kan kundene velge mellom fargene Black og Ammonite Sand.

