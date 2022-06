LO krever politisk kontroll over norsk kraftproduksjon

LO-kongressen krever politisk kontroll over utviklingen av det norske kraftmarkedet. Men kraftopposisjonen i salen fikk ikke gjennomslag for forslag om redusert krafteksport til utlandet. Og for første gang åpner LO for å la noen av oljeressursene bli liggende.

I lys av den eksplosive økningen i kraftprisene i Sør-Norge mener LO at det må være en «overordnet ambisjon at vi får en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft som fører oss tilbake til normale kraftpriser i Sør-Norge». Men LO krever verken stans i utenlandseksport eller umiddelbar reforhandling av utenlandskontraktene, slik enkelte i kongressen har foreslått.

Det eneste kongressen sier om utenlandskablene er en oppfordring til Energikommisjonen om å se på «hvordan det norske kraftsystemet kan sikres mot energikriser, inkludert gjennom styringen og bruken av magasinkapasitet og mellomlandsforbindelser.»

Opposisjonen tapte

Et forslag om at staten skal eie og drive alle utenlandskabler ble avvist med overveldende flertall i LO-kongressen, i likhet med et forslag om å forby kraftsalg til utlandet når vannmagasinene ligger under normalen for årstiden.

I sin presentasjon av kompromissforslaget fra redaksjonskomiteen understreket LO-sekretær Are Thomasgard at et samlet LO ønsker mer politisk styring av kraftmarkedet. I vedtaket fra kongressen er dette formulert slik: «LO vil arbeide for å sikre norsk politisk kontroll med utviklingen av infrastruktur og produksjon.»

Men forslag om konkrete tiltak og områder og tiltak for å øke politisk kontroll ble nedstemt.