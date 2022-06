Ett år skiller disse bildene: Se den enorme forskjellen

Fyllingsgraden i vannmagasinene har steget med 6,5 prosent siden sist uke. Men vannstanden er fortsatt rekordlav.

Det gir grunn til bekymring.

– De siste dagers regn og snøsmelting på fjellet har forbedret situasjonen lokalt på Østlandet og Sørlandet. Men det har ikke løst utfordringen, sier seksjonssjef og hydrogeolog i NVE Hervé Colleuille til TV 2.

– Lavere enn normalt

Noen av innsjøene, som for eksempel Krøderen i Viken, har steget en del og nådd normalt nivå.

– Men hvis vi ser på store innsjøer som Mjøsa er det fortsatt mye lavere enn normalt. Selv om det har økt de siste ukene, ligger den fortsatt 1,5 meter under normalt nivå for årstiden, sier hydrogeologen.

Og ifølge prognosene til NVE viser ikke de tydelige tegn til at situasjonen forbedrer seg de nærmeste dagene.

– Vi må ha mange dager med mye nedbør på Østlandet. Men det er neppe noe vi får de nærmeste dagene. Det ser relativt tørt ut i prognosene, sier Colleuille.

At vannstanden er langt lavere enn normalt, vises godt på bilder fra Europas største foss, Sarpsfossen.

FORSKJELLER: Bildene fra Sarpsfossen er tatt med et års mellomrom. Foto: Jan Petter Dahl / TV 2

Konsekvenser

De neste dagene vil temperaturen også stige. Torsdag opplyste meteorologen at et høytrykk er på vei mot Norge, som vil gi Syden-temperaturer flere steder i landet. Særlig i Sør-Norge.

Selv om det for de fleste av oss er gode nyheter, får det konsekvenser.

– Dette betyr at grunnvannstanden vil fortsette å synke, og det gir lite vannføring i elvene. Det kan være at noen vil oppleve tomme brønner og utfordringer med vannforsyningen utover sommeren dersom det ikke kommer mye nedbør fremover, sier hydrogeologen.

TØRT: Slik så det ut på Ustevatnet ved Ustaoset i forrige uke. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Oppfordring

NVE kom i slutten av april med en generell oppfordring til vannverkseiere og brønneiere om å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin på Sør- og Østlandet med tanke på forsyningsberedskap utover sommeren.

Denne oppfordringen gjelder fortsatt, opplyser NVE i en ny oppdatering.

– Spesielt for de som har opplevd problemer med vannforsyningen tidligere som for eksempel sommeren 2018. Tørken har allerede ført til negative konsekvenser for kraftproduksjon, jordbruk, båtferdsel og livet i vassdragene, sier Colleuille.