Hjemmelagde donuts med god topping

I tillegg til supergode donuts kan du også fritere bollen fra midten av dognutsene. Perfekt å dyppe i sjokoladesaus - se oppskrift nederst i artikkelen.

Dette trenger du:

Deigen:

700 g hvetemel

1 pk gjær

100 g sukker

4 egg

½ ts bakepulver

2 dl melk

1 ts bakepulver

100 g smør

70 g rømme

1 klype flaksalt

1 liter olje til fritering

Ostekrem:

100 g kremost

100 g melis

73 g smør

Litt sitronsaft til smak

Toppping:

Friske bær

Salte kjeks

Sitronkrem:

Ca. 4 sitron (du trenger skall fra to av dem og totalt 2 dl juice)

3 egg

1 eggeplommer

2-3 dl sukker

140 g smør

Italiensk marengs:

80 g vann

250 g sukker1

100 g eggehvite

Slik gjør du:

Alle ingredienser has i en eltemaskin og eltes. La deigen heve og kjevle ut på benken til ca. 2 cm tykkelse. Stikk de ut i ønsket størrelse og hev igjen. Sørg for å ha litt mel under deigen til enhver tid. Varm opp olje til 180 grader (sjekk med en trepinne eller termometer). Legg emnene oppi oljen og stek til de er gylden brune, snu de så og gjenta. Kjøl de så ned på rist før du har på toppingen du ønsker.

Ostekrem: Alt røres sammen.

Sitronkrem: Alle ingredienser til sitronkrem utenom smør og sitronskall varmes til 82 grader. Ta av platen og rør inn smør i terninger og sitronzest.

Italiensk marengs: Pisk eggene luftige i en kjøkkenmaskin med visp. Kok sukkerlake til 121 grader og spe i eggehvitene litt og litt. La det piskes til det kjøles ned til under 40 grader.

Sjokoladesaus til å dyppe den friterte bollen fra midten av doughnuten:



200 g mørk sjokolade



1,5 dl helmelk



0,5 dl kremfløte



½ dl sukker



1 ss meierismør



Slik gjør du: Kok opp melk, fløte, sukker og smør. Hell over sjokoladen og kjør sausen glatt med stavmikser.