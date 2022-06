Flyselskap med bagasjetabbe: – De ødela bryllupet vårt

Liverpool-supporterne Linda og Pål Jørgensen hadde planlagt drømmebryllupet i hjembyen til fotballklubben.

De hadde til og med fått den tidligere Liverpool-spilleren John Barnes til å bære ringene. Fotballegenden har spilt 79 landskamper for England og vunnet to cupfinaler med Liverpool.

Men på reisen fra Norge klarer flyselskapet KLM å rote bort kofferten til Linda. I den lå brudekjolen, pensko, gaver og to flotte gifteringer med inskripsjoner.

Alt var borte. Totalt var det verdier for 20 000 kroner i kofferten.

– Det var veldig trist. Det var ikke slik vi hadde tenkt bryllupsdagen skulle bli i det hele tatt. Det la en veldig stor demper på bryllupet, sier Linda.

KLM på sin side hevder i en e-post fra kundeservice at bagasjen er levert samme dag som de ankom Liverpool. De tilbyr absolutt ingen kompensasjon til paret og svarer ikke på flere e-poster. Paret ber derfor TV 2 hjelper deg om å ta saken.

LIVERPOOL-LEGENDE: John Barnes fører Linda Jørgensen ned til sin kommende ektemann. Foto: Privat

– Bare tull

Mandag 13. september i fjor sto paret på flyplassen i Manchester og oppdaget at kofferten ikke kom på båndet. Bryllupet var på torsdag. Så paret var fortsatt ganske rolige.



– Jeg tenkte: «Den dukker vel opp». Vi dro til hotellet og ventet hele dagen. Det kom ingen koffert. Så fikk vi e-post om at flyet hadde landet og at kofferten skulle bli levert, sier Linda, som dermed var sikker på saken var løst.

Det var den ikke.

– På tirsdagen begynte panikken å bre seg. Vi gikk flere ganger til resepsjonen, men kofferten hadde ikke kommet. Så ringte vi, men det var ingen som visste hvor kofferten var.

På onsdag sier paret at de ble oppringt av et bagasjeleveringsselskap som sa at de hadde prøvd å levere kofferten, men hotellet nektet å ta imot den.

– Hotellsjefen på Hotel Tia sa at dette var bare tull. Resepsjonen er åpen 24 timer i døgnet, og de tar selvfølgelig imot alle kofferter som blir levert.

Ingen brudekjole

Med en dag til bryllupet måtte de improvisere:

– Jeg måtte kjøpe inn ny kjole. Det ble ikke en brudekjole, men mer en selskapskjole. Så måtte jeg gå til Primark (billigkjede red. anm.) for å kjøpe provisoriske ringer.

– Vi måtte bare gjennomføre bryllupet på best mulig måte, men det var selvfølgelig veldig redusert. De ødela bryllupet vårt. Vi fikk 5000 kroner av forsikringsselskapet, men det dekket jo bare en liten del av det vi hadde kjøpt inn, sier Linda.

I kofferten hadde paret også pakket norske gaver til både vertskapet og Liverpool-legenden John Barnes som var ringbærer.

– Vertskapet på Hotel Tia er norske, og de var skikkelig giret på å holde bryllupet vår. Så de hadde klart å fikse at John Barnes var ringbærer. Det var en ganske surrealistisk opplevelse da John Barnes kom og hentet meg på hotellrommet og skulle føre meg ned trappa.

Gaven de hadde til John Barnes ble svært redusert.

– Vi hadde kjøpt inn masse flotte gaver med norske motiv som lå i kofferten. Men nå ble det bare en boks med Freia melkesjokolade som vi hadde kjøpt på Taxfree, sier hun og må le litt.

LIVERPOOL-FANS: Pål og Linda Jørgensen giftet seg i byen hvor deres fotballag spiller. Foto: Privat

Tull på hjemturen

Det ble enda flere problemer for paret da de skulle hjem fra Liverpool. Flyet ble nemlig forsinket til mellomlandingen i Amsterdam.

– Så da vi kom hjem til Brønnøysund hadde vi minus tre kofferter, sier Linda og tilføyer:

– Vi fikk igjen to kofferter dagen etterpå, men kofferten med brudekjolen kom først den 26. september. Da hadde den vært vekke i 13 dager.

Oppsiktsvekkende svar

Paret sendte e-post til KLM for å be om erstatning, men svaret overrasket:

– De ville gjerne unnskylde. Men samtidig ville KLM informere oss om at kofferten vår hadde blitt levert samme dag som vi kom til Liverpool, 13. september. Men vi fikk ikke kofferten da. Etter 11. oktober har vi ikke hørt noe. Vi har sendt to purremailer, men ikke fått svar, sier Linda Jørgensen.

Når TV 2 hjelper deg kontakter KLM får vi denne meldingen:

«Vi vil ikke være tilgjengelig for et intervju siden vi ikke diskuterer enkelt passasjerers saker», skriver KLMs pressetalskvinne Carina Bergqvist i en tekstmelding.

Vi fortsetter å be om svar og legger ved dokumentasjon på hva som har skjedd. Fremdeles får vi ikke flere svar fra KLM.

Paret får overraskelse

Men plutselig får TV 2 hjelper deg en tekstmelding fra paret der de forteller at KLM betaler 12 800 kroner i erstatning, og at de i tillegg kommer med en beklagelse.

– Det er deilig. Tusen takk for hjelpen. Med de pengene kan vi dra på ny bryllupsreise, sier Linda.