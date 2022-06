Mannen som skal ha hjulpet Millehaugen, nekter skyld

Politiet pågrep torsdag en mann som anklages for å ha hjulpet drapsdømte Stig Millehaugen (53) med å rømme.

Mannen nekter skyld.

– Han samarbeider med politiet og erklærer seg ikke skyldig i å ha bidratt til at han har unndratt seg soning, sier hans forsvarer, Solveig Høgtun, til TV 2.

Mannen forklart seg for politiet og ble løslatt torsdag.

Høgtun vil ikke kommentere hva mannen skal ha hjulpet Millehaugen med, eller hvilken relasjon han har til rømlingen.

Det ønsker heller ikke politiinspektør Trude Buanes å si noe om.

– Det går an å foreta seg noe uten at man mener at man har bidratt til at vedkommende kan unndra seg soning. Millehaugen hadde permisjon, så det var for så vidt legitimt, mener Høgtun.

Millehaugen hadde permisjon fra Trondheim fengsel fra klokken 09 til klokken 15 onsdag 1. juni, men møtte ikke opp etter endt permisjon. Politiet har slått riksalarm og sendt ut internasjonal etterlysning.